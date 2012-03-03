یک میدان عظیم نفتی در جنوب ایران کشف شد

سیدمحمود محدث در گفتگو با مهر از کشف یک میدان عظیم نفتی در جنوب کشور خبر داد و درباره جزئیات فعالیتهای کشف این میدان نفت خام، گفت: در حال حاضر حفاری یک حلقه چاه اکتشافی در این میدان به پایان رسیده است.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه مطالعات اولیه انجام شده حاکی از وجود ذخایر عظیم نفت خام در این میدان مرزی است، تصریح کرد: با توجه به پتانسیل بالای هیدروکربوری این مخزن جدید، حفاری تا لایه ها و سازندهای عمیق تر این میدان نفتی در حال انجام است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه به زودی جزئیات کامل کشف این میدان نفتی توسط وزارت نفت اعلام رسمی می شود، اظهار داشت: نتایج آزمایش‌های اولیه حاکی از ان است که نوع نفت خام این میدان از کیفیت بالا و درجه ای.پی.آی مطلوبی برخوردار است.

وی با یادآوری اینکه امسال شرکت ملی نفت ایران متعهد به کشف پنج میدان نفت و گاز بوده است، بیان کرد: تاکنون جزئیات کشف چهار میدان نفت و گاز به طور رسمی اعلام شده است. به گفته مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران میدان جدید تازه اکتشاف شده را باید در ردیف میادین بزرگ نفت خام کشور قرار داد.

محدث همچنین با اشاره به توسعه فعالیت‌های اکتشافی نفت و گاز ایران در سال 91، خاطر نشان کرد: به جز این میدان جدید نفتی تا اواسط سال آینده هم جزئیات کشف 2 تا 3 میدان هیدروکربوری دیگر هم اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، شرکت ملی نفت ایران در برنامه چهارم با توسعه فعالیتهای اکتشافی در مجموع 19 میدان نفتی و هشت میدان جدید گازی با لایه مخزنی جدید کشف شده است و در صورتی که قیمت هر بشکه نفت اکتشاف شده را 50 دلار و قیمت هر متر مکعب گاز را 15 سنت در نظر بگیریم در مجموع 633 میلیارد دلار ذخایر جدید نفت و گاز کشف شده است.



از آغاز برنامه پنجم توسعه تاکنون هم هشت میدان جدید نفت و گاز شامل میدان گازی هالگان (استان فارس)، میدان نفتی سومار (کرمانشاه)، میدان گازی طوس (خراسان رضوی)، میدان گازی فروز (خلیج فارس)، میدان گازی سفید (هرمزگان) و میدان گازی خیام (شرق عسلویه)، میدان گازی سردار جنگل (دریای خزر) و لایه نفتی در میدان البرز (استان قم) کشف و جزئیات آن توسط وزارت نفت اعلام شده است.



در حال حاضر بر خلاف برخی از کشورهای عضو اوپک، ضریب اکتشاف ذخایر جدید نفت و گاز در ایران به 80 درصد رسیده است به طوری‌که در شرایط فعلی با حفر هر پنج حلقه چاه اکتشافی چهار حلقه چاه به ذخایر نفت و گاز می رسد.

ایران با در اختیار داشتن بیش از 155 میلیارد بشکه ذخایر نفت قابل برداشت و بیش از 33.1 تریلیون متر مکعب ذخایر گاز، دارنده رتبه نخست مجموع ذخایر نفت و گاز جهان است که مطابق با برآوردهای انجام گرفته و با احتساب روند فعلی برداشت و بدون انجام اکتشافات جدید پیش‌بینی می‌شود کشور حداقل تا 80 سال آینده نفت و حداقل تا 150 سال دیگر گاز طبیعی برای تولید و صادرات در اختیار داشته باشد.



بر اساس اهداف اکتشافی نفت و گاز طبیعی وزارت نفت هم در برنامه پنجم توسعه باید سالانه 2.5 میلیارد بشکه به حجم ذخایر نفت خام کشور افزوده شود، ضمن آنکه تا پایان سال 1394 باید سالانه 630 میلیارد متر مکعب ذخایر جدید گاز طبیعی در ایران کشف شود.