تکواندوکاران تیم گازفجرجم آماده حضور در هفته پایانی لیگ برتر هستند

مرتضی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: به احتمال فراوان شهرداری قهرمان این فصل لیگ تکواندو خواهد شد و سه تیم هم شانس ایستادن روی سکوهای دوم و سوم را دارند که نتیجه هفته پایانی آن تیم را مشخص خواهد کرد.

وی ادامه داد: دیدار تیم ما با دانشگاه آزاد، یک مبارزه تمام عیار است که تیم برنده آن می‌تواند نایب قهرمان لیگ برتر تکواندو شود. ما در کنار تمرینات خوب هفته گذشته، حریف را نیز به خوبی آنالیز کرده‌ایم و برای پیروزی به میدان می‌رویم.

سرمربی تیم تکواندوی گازفجرجم در مورد تیم دانشگاه آزاد نیز گفت: دانشگاه تیم خوب و پر مهره‌ای است که در دور رفت خیلی خوب نتیجه گرفت اما در دور برگشت انسجام خود را از دست داد، دچار افت شد و نتایج خوبی نگرفت.

کریمی در پایان گفت: ما در مسابقات زنجان اشتباه کردیم و باعث شد تا کار به اما و اگر در هفته پایانی کشیده شود، تمام اتفاقات لیگ به سود شهرداری به پایان رسید تا این تیم در هفته پایانی خیال آسوده‌ای برای کسب جام قهرمانی داشته باشد.

قابل ذکر است هفته پایانی رقابت‌های تکواندوی لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز دوشنبه در خانه تکواندو برگزار خواهد شد و در مهمترین دیدار دانشگاه آزاد تیم دوم جدول به مصاف گازفجرجم تیم چهارم جدول خواهد رفت.