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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۷

فتح الهی در گفتگو با مهر:

نادر قاضی پور پیشتاز حوزه انتخابیه ارومیه است

نادر قاضی پور پیشتاز حوزه انتخابیه ارومیه است

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی گفت: نادر قاضی پور تا کنون با کسب 67 هزار و 304 رای پیشتاز حوزه انتخابیه ارومیه است.

ابراهیم فتح الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کار شمارش آرا مردم در حوزه انتخابیه ارومیه همچنان ادامه دارد، افزود: نادر قاضی پور کاندیدای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از این حوزه هم اکنون با بیشترین تعداد آرا را به خود اختصاص داده و پیشتاز است.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در آخرین روز فرصت تبلیغات موفق به کسب تایید صلاحیت از شورای نگهبان شده و وارد رقابتهای انتخاباتی از حوزه انتخابیه ارومیه شد.

قاضی پور عضور کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در دور هشتم است. 

کد مطلب 1550081

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