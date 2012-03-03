دست اندرکاران انتخابات امروز در خراسان رضوی تعطیل اند

به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه آمده است، اکنون که به لطف خداوند متعال انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سومین میان دوره ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان خراسان رضوی در کمال نظم و آرامش برگزار شده است، ضمن تشکر و قدردانی از همه دست اندرکاران اجرایی، نظارت، بازرسی و سایر نیروهایی که در این امر خطیر فعالیت و همکاری داشته اند بدین وسیله اعلام می دارد که امروز شنبه برای آن دسته از کارکنان دستگاه های اجرایی سازمان ها و نهادهای دولتی عمومی که حسب ابلاغ های صادره تا پایان شمارش و قرائت اعلام نتایج در شعب اخذ رای و هیئت های اجرایی و ستادهای انتخابات حضور داشته اند تعطیل است.

گفتنی است، این دسته از کارکنان می توانند امور محوله روز شنبه را از طریق بخشنامه دورکاری انجام و در محل کار خود حضور نداشته باشند.