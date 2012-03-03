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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۱۶

دست اندرکاران انتخابات امروز در خراسان رضوی تعطیل اند

دست اندرکاران انتخابات امروز در خراسان رضوی تعطیل اند

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی ضمن تشکر از حضور پرشور مردم مومن استان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری، ضمن صدور اطلاعیه ای با عدم حضور کارکنان ادارات و شرکت های دولتی دست اندرکار انتخابات در محل کار خود در روز شنبه 13 اسفند موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه آمده است، اکنون که به لطف خداوند متعال انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سومین میان دوره ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان خراسان رضوی در کمال نظم و آرامش برگزار شده است، ضمن تشکر و قدردانی از همه دست اندرکاران اجرایی، نظارت، بازرسی و سایر نیروهایی که در این امر خطیر فعالیت و همکاری داشته اند بدین وسیله اعلام می دارد که امروز شنبه برای آن دسته از کارکنان دستگاه های اجرایی سازمان ها و نهادهای دولتی عمومی که حسب ابلاغ های صادره تا پایان شمارش و قرائت اعلام نتایج در شعب اخذ رای و هیئت های اجرایی و ستادهای انتخابات حضور داشته اند تعطیل است.

گفتنی است، این دسته از کارکنان می توانند امور محوله روز شنبه را از طریق بخشنامه دورکاری انجام و در محل کار خود حضور نداشته باشند.

کد مطلب 1550082

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