اتحادیه اروپا از تصمیم خود برای افزایش فشارها علیه سوریه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا حمایت خود را از قطع معاملات تجاری با سوریه و عدم خرید طلا، فلزات گرانقیمت و الماس از این کشور و افزایش فشارها علیه بانک مرکزی سوریه اعلام کردند.

اعضای اتحادیه اروپا همچنین در پایان این نشست در اظهاراتی مداخله جویانه خواستار واگذاری مسالمت آمیز قدرت در سوریه و توقف آنچه که خشونت ها در این کشور خواندند، شدند.

شبکه العربیه نیز گزارش داد کشورهای عضو اتحادیه اروپا قصد دارند در نشست آتی خود، مخالفان سوری موسوم به شورای انتقالی را به رسمیت بشناسند.