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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۱۵

عسگری:

انتخابات بندرگز در فضایی آرام برگزار شد

انتخابات بندرگز در فضایی آرام برگزار شد

بندرگز - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات شهرستان بندرگز گفت:انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 50 شعبه اخذ رای در فضایی آرام و با شور و نشاط مردم برگزار شد .

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگری جمعه شب در ستاد انتخابات شهرستان افزود: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این شهرستان با حضور گسترده مردم برگزار شد.
 
وی اظهار داشت: حضور گسترده مردم در مقایسه با انتخابات دوره های گذشته بسیار چشمگیر بوده است.

فرماندار شهرستان بندرگز گفت: با حضور پر شور مردم در پای صندوقهای اخذ رای ، روند انتخابات در این شهرستان بسیار مطلوب است.

عسگری گفت: هیچ مشکلی در راستای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود نداشته و عوامل اجرایی مشغول به فعالیت بودند.

بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1550088

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