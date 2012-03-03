انتخابات بندرگز در فضایی آرام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگری جمعه شب در ستاد انتخابات شهرستان افزود: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این شهرستان با حضور گسترده مردم برگزار شد.
وی اظهار داشت: حضور گسترده مردم در مقایسه با انتخابات دوره های گذشته بسیار چشمگیر بوده است.
فرماندار شهرستان بندرگز گفت: با حضور پر شور مردم در پای صندوقهای اخذ رای ، روند انتخابات در این شهرستان بسیار مطلوب است.
عسگری گفت: هیچ مشکلی در راستای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود نداشته و عوامل اجرایی مشغول به فعالیت بودند.
بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.
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