چراغ های راهنمایی قزوین به مناسبت سال نو مرمت می ‌شوند

اسماعیل عرشیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بازنگری و مرمت چراغ های راهنمایی سطح شهر به مناسبت فرا رسیدن سال نو و به منظور ارائه خدمات بهتر و جلوگیری از نواقص تجهیزات فنی در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.



وی تصریح کرد: در حال حاضر 53 تقاطع سطح شهر به وسیله چراغ های راهنمایی کنترل و مدیریت می شود که از این تعداد 36 مورد به صورت فرماندهی (زمان دار) و ما بقی به صورت چشمک زن هستند.



عرشیان یادآورشد: چراغ های راهنمایی یک تقاطع متشکل از دستگاه‌های فرماندهی که غالبا از نوع pritime و فانوس های دو و سه خانه معکوس شمار است در اثر عوامل جوی و انسانی و نوسانات برقی در اثر گذر زمان دچار نواقص فنی می شود که نیازمند تعمیر و نگهداری به صورت مستمر است.



وی افزود: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری با بهره گیری از بخش خصوصی متخصص که دارای رتبه پنج در رشته تاسیسات است در قالب سه اکیپ کاری به صورت شبانه روزی عملیات تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی سطح شهر را انجام می دهد.



مدیرعامل سازمان ترافیک و حمل و نقل شهرداری قزوین به شهروندان توصیه کرد: شهروندان ضمن توجه به زمانبندی چراغ ها با رعایت مقرارت و قوانین به افزایش ظرفیت و کارایی تقاطع‌های چراغ دار کمک کنند چه بسا که برخی از گره‌های ترافیکی به خاطر عدم رعایت حق تقدم و همچنین پارک‌های غیر مجاز در حریم تقاطع ها و راستگردها ایجاد می شود.



وی اعتبار اجرای این پروژه را 40 میلیون تومان اعلام و بیان کرد: عملیات اجرایی این پروژه از هشت اسفند آغاز شده و تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.