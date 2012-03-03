11 نامزد مازندران راهی بهارستان شدند/ مشارکت 75 درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات مازندران در استانداری افزود: میزان مشارکت مردم مازندران در دوره نهم نسبت به همه ادوار پس از انقلاب بیشتر بوده است.

وی اظهار داشت: میزان مشارکت مردم مازندران در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی 54.2 درصد بوده که بیش از 21 درصد نسبت به مدت مشابه دوره قبل افزایش نشان می دهد.

رئیس ستاد انتخابات مازندران با اشاره به اینکه در برخی شهرستانهای مازندران نظیر میاندرود میزان مشارکت مردم در انتخابات بیش از 95 درصد بوده است، تصریح کرد: میزان مشارکت مردم در شهرستانهای دیگری نظیر نکا، ساری، قائم شهر و بابل به ترتیب 85 و 75 درصد بوده است.

ابراهیمی با بیان اینکه در برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی مازندران در انتخابات مجلس نهم خوش درخشیده است، یادآور شد: بر اساس آمارهای اولیه بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر در انتخابات مجلس نهم رای دادند.

وی در ادامه با اعلام نتایج آرا در حوزه های انتخابیه مازندران گفت: بر این اساس از محموع 157 هزار و 418 رای صحیح در حوزه انتخابیه بهشهر، نکا و گلوگاه احمد علی مقیمی مجددا جواز ورود به بهارستان نهم را تصاحب کرد.

رئیس ستاد انتخابات مازندران افزود: محمد دامادی و سید رمضان شجاعی به ترتیب با 93 هزار و 771 رای و 62174 رای از مجموع 234 هزار و 287 رای صحیح به عنوان نمایندگان مجلس نهم حوزه انتخابیه ساری و میاندرود معرفی شدند.

ابراهیمی با بیان اینکه از مجموع 202 هزار و 780 هزار رای صحیح در حوزه انتخابیه قائم شهر، جویبار و سوادکوه به ترتیب کمال علی پور با 57 هزار و 449 رای و سید هادی حسینی با 56 هزار و 557 رای جواز حضور در مجلس نهم را کسب کردند.

وی با اعلام اینکه از مجموع 231 هزار و 68 رای صحیح، حجت الاسلام علی اکبر ناصری زاده که نماینده مجلس هفتم در حوزه انتخابیه بابل بوده توانست با کسب 103 هزار و 711 رای به همراه حسین نیاز آذری جواز حضور در بهارستان نهم را از این حوزه انتخابیه کسب کند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه مقداد نجف نژاد نماینده فعلی مردم بابلسر و فریدونکنار برای چهارمین بار توانست 48 هزار و 388 رای از مجموع 102 هزار و 233 رای صحیح این حوزه انتخابیه را کسب کند و جایگاه خود را در بهارستان نهم کسب کند، اظهار داشت: عزت الله یوسفیان ملا با کسب 88 هزار و 377 رای از مجموع 169 هزار و 168 رای ماخوذه توانست مجددا نماینده مردم آمل در مجلس هشتم شود.

رئیس ستاد انتخابات مازندران در ادامه با بیان اینکه عبدالوحید فیاضی توانست با کسب 56 هزار و 680 رای از مجموع 123 هزار و 69 رای ماخوذه جواز ورود را به بهارستان نهم کسب کند، افزود: قاسم احمدی لاشکی با کسب 58 هزار و 968 رای از مجموع 131 هزار و 772 رای ماخوذه روانه بهارستان نهم شود.

وی با اشاره به اینکه انتخابات در حوزه انتخابیه تنکابن و رامسر به دور دوم کشیده شده، اظهار داشت: از مجموع 131 هزار و 263 رای صحیح، شمس الله شریعت نژاد با 27 هزار و 698 و علی شمس با 24 هزار و 579 رای برای رقابت در مرحله دوم به مرحله بعدی راه یافتند.

مازندران دارای 9 حوزه انتخابیه بوده که تکلیف 11 کرسی از 12 کرسی بهارستان مشخص شده است.