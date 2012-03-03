موید حسینی صدر نماینده مردم خوی در مجلس نهم شد

ابراهیم فتح الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان شمارش آرا در حوز انتخابیه خوی خبر داد و افزود: جمع آرا اخذ شده در حوزه انتخابیه خوی 179 هزار و 911 رای بود که موید حسینی صدر نماینده مردم خوی در مجلس هشتم در این شهرستان با 78 هزار و 144 رای بار دیگر توانست در انتخابات دور نهم نیز به مجلس راه یابد.



وی ادامه داد: در انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی ایوب ایوبی با 20 هزار و 876 رای، غلامرضا خبر جو 169رای، علی اکبر زینالی 593 رای، غلامعلی شریف 12 هزا و 502 رای، حبیب صمد زاده 14 هزار و 965 رای، علی کاظمی یک هزار و 190 رای، ابراهیم محمدلو 16 هزار و 615 رای، حمید ناصر زاده 9 هزار و 410رای و قنبرکریم نژاد 25 هزار و 411 عدد از آرا مردمی حوزه انتخابیه شهرستان خوی را از آن خود کردند.

موید حسینی صدر نماینده مردم خوی در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انژری این دوره از مجلس است.