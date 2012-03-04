ناصر برجی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: در حالی که مشکلات مالی اعضای تیم هنوز حل نشده ، ولی تکواندوکاران در مبارزه با رقبا با تعصب به روی "شی هاپ چانگ" رفته و اکنون بخت نخست قهرمانی هستند و به امید خدا جام قهرمانی را به بندرعباس خواهیم برد.

وی سطح فنی این دوره از مسابقات لیگ را بالا توصیف کرد و افزود: نیروهای ملی پوش و طراز اول در تیم های مختلف پراکنده شده و جوانان با آتیه نیز عالی ظاهر شدند تا این فصل شاهد رقابت نزدیک چند تیم برای رسیدن به سکوی قهرمانی باشیم.

برجی در خصوص مشکلات داوری گفت: با تمهیداتی که طبق نظر رئیس فدراسیون در هفته های گذشته در بخش داوری انجام شد ، قضاوت ها رشد خوبی داشت ولی یک مشکل اساسی دیده نشد و آن هم پرداخت حق الزحمه داوران بود.

مربی تهرانی تیم شهرداری بندرعباس ادامه داد: داوران ما از بهترین ها هستند و برای اجرای عدالت نیز خیلی زحمت می کشند ولی قبل از هر چیز باید به این نکته توجه داشت که حق الزحمه آنها چندان مناسب نیست ، ضمن اینکه باید با تهیه نرم افزارهای لازم آنها را در بخش داوری بیشتر مورد آموزش قرار داد.

وی در پایان گفت: مسئولان تیم شهرداری قول داده اند تا به زودی مشکل مالی تیم خل شود و امیدواریم با اهداء جام قهرمانی بتوانیم حق و حقوق اعضای تیم را دریافت کینم.

در هفته پایانی لیگ برتر تکواندو ، روز دوشنبه شهرداری بندرعباس که با 34 امتیاز صدرنشین است برای کسب عنوان قهرمانی به دیدار مناطق نفت خیز جنوب می رود.

