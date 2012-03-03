2 انگلیسی ضارب دانشجوی مالزیایی مجرم شناخته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، دادگاهی در انگلیس دو جوان 24 و 17 ساله انگلیسی را که دانشجوی مالزیایی را در جریان ناآرامی های مرداد ماه سال گذشته در لندن مضروب و مجروح کرده بودند ، مجرم شناخت.

"محد اشرف رسلی" دانشجوی مالزیایی که در لندن مشغول به تحصیل است در جریان نا آرامی های این کشور در ماه آگوست سال گذشته توسط معترضین انگلیسی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

سال گذشته تصاویر مربوط به مجروح شدن یک دانشجوی مالزیایی در رسانه های انگلیس منتشر شد که بازتاب گشترده ای در مطبوعات مالزی داشته است.

روزنامه استار چاپ مالزی این اتفاق را با عنوان "دانشجوی مالزیایی که در حال رفتن برای خرید مواد غذایی برای افطار روزه خود بود توسط معترضین انگلیسی مورد ضرب و شتم قرار گرفت" همراه با تصاویر آن منعکس کرد .

فک و دندان این دانشجوی مالزیایی در این حادثه شکسته شده و پس از مضروب شدن مورد دستبرد قرار گرفت و وسایل شخصی و دوچرخه خود را نیز از دست داد.