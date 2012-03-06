درختکاری؛ سنتی مقدس و پسندیده/ کهن ترین درختان جهان

به گزارش خبرنگار مهر، درخت از گرانبهاترین آفریده های خداوند دانا برای آدمی است و به دلیل نقش حیاتی که در زندگی تمامی موجودات زنده علی الخصوص انسانها دارد، در سالنامه جمهوری اسلامی ایران روز پانزدهم اسفند به نام روز درختکاری نامیده شده است.

هرساله در نزدیکی فصل بهار در روز پانزدهم اسفندماه در کشور ما مراسمی ویژه برپا می شود و هر یک از افراد جامعه سعی می کنند سهمی در گسترش فضای سبز داشته باشند.

در این روز دل زمین شاد است و آسمان به راحتی نفس می کشد؛ پرنده ها سرود بهاری سر می دهند و خورشید با دلگرمی برزمین می تابد. مردم با زمین مهربان می شوند و با دست خود نهالی را در دل خاک می کارند و با این کار زمستان را فراری می دهند. در این روز، نهال انواع درختان، متناسب با شرایط آب و هوایی ایران میان مردم پخش می شود و چگونگی کاشت درخت به علاقه مندان آموزش داده می شود.

امیداست که با ترویج این سنت پسندیده، شاهد محیطی با طراوت در سراسر میهن عزیزمان باشیم.

درختکاری یک سنت نیکوست که همه مردم به آن علاقه دارند. شرع مقدس اسلام نیز امر کشت و زرع و درختکاری را تشویق و ترغیب کرده و رهبران بزرگ اسلام در عمر مقدس خود اغلب به این امور اشتغال داشته اند.

حضرت علی(ع) به دست مبارکشان هسته های خرما را می کاشتند و نخلستانهای احداثی را در راه خداوند یکتا وقف می کردند بنابراین ما هم که پیروان این بزرگان هستیم، باید به درختکاری توجه بیشتری داشته باشیم و همه ساله درخت بکاریم و از آن نگهداری کرده و دیگران را هم در این کار خداپسندانه تشویق کنیم.

اهمیت درختکاری در اسلام

همه ساله در روز ۱۵اسفندماه، در حالیکه همه ایرانیان خود را برای استقبال از روزهای پر طراوت بهاری آماده می کنند، نهالهای جوان به دست خاک مهربان صبور و مقدس ایران اسلامی سپرده می شود تا به درختانی نیرومند و سرسبز بدل گردند و به این ترتیب گامی در آبادی ایران اسلامی برداشته می شود و نیز امری خداپسندانه انجام می گیرد که وارستگانی چون پیامبر گرامی اسلام و حضرت امام جعفر صادق(ع) آن را واجب الاجرا دانسته اند.

درختکاری یکی از سنتهای پسندیده ای است که در دین مبین اسلام به ویژه از سوی پیامبر(ص) وائمه معصومین(ع) سفارشهای متعدد شده است، چراکه آثار و برکات وجود درخت بسیار زیاد است. آثاری چون تصفیه هوا، جذب باران، جلوگیری از بروز سیل، جلوگیری از حرکت شن زارها، حفظ و دوام خاک و همچنین بهره های اقتصادی بسیاری مانند استفاده از چوب درخت در صنایع مختلف، میوه درختان و… که نشان از اهمیت درخت و درختکاری دارد.

اجر درختکاری و آثار معنوی آن

کاشت درخت و نگهداری آن، جدای از برکات اقتصادی،آثار معنوی نیز دارد. حدیثی از پیامبر اعظم(ص) مؤید این مطلب است: "هرکه درختی بنشاند خدا به اندازه میوه ای که از آن درخت برون می شود، پاداش برای وی ثبت می کند".

"هرکه درختی بکارد هربار که انسانی یا یکی از مخلوقات خدا از آن بخورد برای او صدقه محسوب شود".

اما متأسفانه علیرغم تأکیدات بسیار و سفارشهایی که در اسلام بر ضرورت حفظ و نگهداری از درختان شده است، ولی این امر مورد بی مهری برخی از مردم قرار گرفته و باعث از بین رفتن جنگلها، باغها و درختان شده است.

قطع درختان به بهانه ساختن برجها، راهها و حذف جنگلها برای استفاده بی رویه از چوب آن باعث وارد شدن خسارتهای بسیار زیادی به منابع طبیعی شده که این مسئله با سنت و آداب اسلامی مغایرت دارد.

درخت؛ نماد طراوت و زندگی بخشی است

با این وجود، در محیط زیست هنوز نماد اصلی و بارز زیبایی، طراوت، شادابی و زندگی بخشی "درخت" است که در فرهنگ دینی و ملی ما بر تکریم و اهمیت آن، به کرات تأکید شده است. بسیاری از آدمیان خودآگاهی، حساسیت، دقت، درد و دغدغه لازم را در برابر این آیت زیبای هستی ندارند.

امروزه با صنعتی شدن جوامع بشری درختان نقش مهمتری در زندگی بشر ایفا می کنند، از سویی مقدمات پیشرفت بیشتر صنعت و فناوری را موجب می شوند و منابع تأمین کننده محصولاتی نظیر وسایل چوبی، مبلمان، لوازم التحریر، الوار و هزاران محصول دیگر محسوب می شوند و از سوی دیگر به منزله ریه های یک شهر تلقی شده و نقش مهمی در تأمین سلامت اعضای جامعه را ایفا می کنند. به دلیل فعالیت کارخانجات صنعتی و نیز ازدیاد وسایل نقلیه عمومی و فعالیت روزانه آنها در سطح شهرهای بزرگ از جمله تهران آلاینده ها و گازهای مهلک و خطرناکی نظیر دی اکسید کربن در هوای شهرها فزونی یافته و سلامت افراد را تهدید می کند.

افزایش هرچه بیشتر این مواد آلاینده کاهش میزان اکسیژن در هوا را سبب می شود و این وضع نامساعد گروههای آسیب پذیر نظیر بیماران ریوی و قلبی، سالخوردگان و کودکان را بیشتر تهدید می کند.

در چنین شرایطی مسئله درخت و درختکاری راه حلی مناسب برای مبارزه با آلودگیهای مذکور به شمار می آید. ایجاد جنگلهای مصنوعی و فضای سبز در اطراف شهرهای بزرگ به تأسیس کارخانجات تولید اکسیژن می ماند.

تخریب کردن جنگل توسط بعضی افراد در چند سال پیش بسیار زیاد بوده و کارشناسان بیان کرده اند که باید سالانه میلیونها نهال جنگلی در ایران کاشته تا بتوان این تخریبها را جبران کرد. با ترویج درختکاری و نگهبانی از جنگلها و استفاده درست از درختان و تکثیر گونه های آنها، نه تنها از میزان منابع جنگلی کم نمی شود، بلکه بر تعداد درختان نیز افزوده خواهد شد.

کهن سال ترین درختان جهان

در روز 15 اسفندماه جا دارد که از کهن ترین درختان جهان که هنوز سایه لطف آنها پایدار است، یادی کنیم:

ده درخت از بزرگترین و کهن سال ‌ترین درختان جهان با هزاران سال قدمت که سالانه هزاران توریست را به خود جذب می‌کنند، در ردیف میراث طبیعی جهان قرار دارد.

درخت "مسوسلاه" با 4800 سال قدمت حتی از اهرام مصر هم کهن سال ‌تراست. با این حال هنوز هم این درخت زنده است. این درخت در کوهستانهای کالیفرنیا با دانه‌های کاجی مخروطی شکل‌اش بیش از 46 قرن سن دارد.

پس از مسوسلاه درخت مشهور "سرو ابرکوه" در استان یزد با چهار هزار سال قدمت دومین درخت کهنسال جهان و اورگانیسم زنده در روی زمین شناخته شده است. این سرو زیبا در مرکز شهر ابرکوه یا ابرقو همه ساله پذیرای جهانگردان بسیاری از سراسر دنیا همچنین توریسم داخلی است.

درخت سوم درختی به نام "آلرک" در پارک ملی کشور شیلی است. این درخت 3600 سال عمر دارد. درخت چهارم نیز سروی است به با نام درخت "سناتور" که با قدمتی بیش از 3400 سال در کشور امریکا و در یک پارک ملی واقع ایالت فلوریدا قرار دارد و همچنان به حیات خود ادامه می ‌دهد.

درخت پنجم به نام "جاردین جانیپر" واقع در لوگان کنیون در اتاواست. این درخت هم 3200 سال قدمت دارد.

درخت ششم به نام "پاتریارکا" در فلورستای کشور برزیل و در جنگلهای منطقه آتلانتیک دارای 3000 سال سن است.

درخت دیگری به همین قدمت به نام درخت مقدس آلیشن در چین تایپه همچنان پس از گذشت سه هزار سال به زندگی خود ادامه می‌دهد.

درخت "شاه بلوط" معروف به یکهزار اسب، در نزدیکی سیسیل در کشور ایتالیا که کهن‌ترین درخت بلوط دنیاست و برای آن حدود 2000 تا 4000 سال قدمت تخمین زده‌اند.

درخت "سرخ چوب" از خانواده کاج درختی غول پیکر معروف به "ژنرال شرمن" با 2300 تا 2700 سال قدمت نهمین درخت از مجموعه ده درخت کهنسال جهان است. این درخت در ایالت کالیفرنیا واقع در کشور آمریکای شمالی است.

درخت "جومون سوگی" نیز با 2170 متر ارتفاع واقع در کشور ژاپن است. این درخت نیز دهمین درخت از کهنسال ‌ترین درختان جهان شناخته شده است.

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مینا شمسی