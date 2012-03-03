محمدحسین قربانی از آستانه اشرفیه به مجلس نهم راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین قربانی با 22 هزار و 76 رای از مجموع 62 هزار و 21 رای ماخوذه از حوزه انتخابیه شهرستان آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر پیروز نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شد.

فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه 70 درصد مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی واجد شرایط رای دادن بودند، گفت: برای جمع آوری آرای مردم 144 صندوق اخذ رای برای این شهرستان در نظر گرفته شد که از این تعداد دو شعبه به صورت سیار و بقیه نیز ثابت می باشد.

علی باباخانی افزود: از این تعداد صندوق 56 شعبه اخذ رای برای بخش بندرکیاشهر در نظر گرفته شد که 45 صندوق ثابت و یک شعبه نیز سیار است.

وی ادامه داد: بخش بندرکیاشهر با داشتن 34 روستا دارای بیش از 35 هزار نفر جمعیت است که از این تعداد حدود 18 هزار نفر واجد شرایط رای دادن بودند.

شهرستان آستانه اشرفیه با داشتن 107روستا دارای بیش از 108 هزار نفر جمعیت شهری و روستایی در شرق مرکز گیلان واقع است.