عثمان احمدی از مهاباد به بهارستان راه یافت

ابراهیم فتح الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان شمارش آرا در حوز انتخابیه مهاباد خبر داد و افزود: از حوزه انتخابیه شهرستان مهاباد در جنوب آذربایجانغربی عثمان احمدی با 48 هزار و 128 رای توانست در انتخابات دور نهم پیروز و به بهارستان راه یابد.



وی ادامه داد: در انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مهاباد عبدالرحیم نور بخش 21 هزار و 705 رای، داود حیدری 5 هزار و 494 رای، کیوان امیدفر 11 هزار و 118 رای، آزاد عبداله پور 405 رای و علی بدیهی 115 رای از آرا مردمی حوزه انتخابیه شهرستان مهاباد را از آن خود کردند.