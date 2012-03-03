عثمان احمدی از مهاباد به بهارستان راه یافت

ابراهیم فتح الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان شمارش آرا در حوز انتخابیه مهاباد خبر داد و افزود: از حوزه انتخابیه شهرستان مهاباد در جنوب آذربایجانغربی عثمان احمدی با 48 هزار و 128 رای توانست در انتخابات دور نهم پیروز و به بهارستان راه یابد.
وی ادامه داد: در انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مهاباد عبدالرحیم نور بخش 21 هزار و 705 رای، داود حیدری 5 هزار و 494 رای، کیوان امیدفر 11 هزار و 118 رای، آزاد عبداله پور 405 رای و علی بدیهی 115 رای از آرا مردمی حوزه انتخابیه شهرستان مهاباد را از آن خود کردند.
ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی، از راهیابی عثمان احمدی از حوزه انتخابیه مهاباد به مجلس نهم شورای اسلامی خبر داد.
ابراهیم فتح الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان شمارش آرا در حوز انتخابیه مهاباد خبر داد و افزود: از حوزه انتخابیه شهرستان مهاباد در جنوب آذربایجانغربی عثمان احمدی با 48 هزار و 128 رای توانست در انتخابات دور نهم پیروز و به بهارستان راه یابد.
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