محمد قسیم عثمانی پیروز انتخابات مجلس نهم در بوکان شد

ابراهیم فتح الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان شمارش آرا در حوز انتخابیه بوکان خبر داد و افزود: محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی با کسب 68 هزار و 191 رای از آرا مردم بار دیگر توانست با پیروزی در انتخابات دور نهم مجلس به بهارستان راه یابد.
وی ادامه داد: در انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بوکان انور حبیب زاده با کسب 27 هزار و 20 رای و لقمان محمودی با دو هزار و 566 رای از آرا مردمی حوزه انتخابیه شهرستان بوکان از ورود به مجلس نهم بازماندند.
ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی گفت: محمد قسیم عثمانی توانست با 68 هزار و 191 رای پیروز رقابت انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه شهرستان بوکان شود.
ابراهیم فتح الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان شمارش آرا در حوز انتخابیه بوکان خبر داد و افزود: محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی با کسب 68 هزار و 191 رای از آرا مردم بار دیگر توانست با پیروزی در انتخابات دور نهم مجلس به بهارستان راه یابد.
کد مطلب 1550118
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