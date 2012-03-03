محمد قسیم عثمانی پیروز انتخابات مجلس نهم در بوکان شد

ابراهیم فتح الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان شمارش آرا در حوز انتخابیه بوکان خبر داد و افزود: محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی با کسب 68 هزار و 191 رای از آرا مردم بار دیگر توانست با پیروزی در انتخابات دور نهم مجلس به بهارستان راه یابد.



وی ادامه داد: در انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بوکان انور حبیب زاده با کسب 27 هزار و 20 رای و لقمان محمودی با دو هزار و 566 رای از آرا مردمی حوزه انتخابیه شهرستان بوکان از ورود به مجلس نهم بازماندند.