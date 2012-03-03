بابک عابدین نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران درباره دوره‌های آموزشی که به تازگی در این اتحادیه برگزار می‌شود به خبرنگار مهر گفت: این برنامه‌ها با اقبال خوب شرکت‌کنندگان روبه‌رو شده و به همین دلیل برگزاری آنها را با برنامه مدون‌تر و با جدیت بیشتر دنبال خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در هفته گذشته یک دوره مقدماتی لیبل در محل اتحادیه برگزار شد که این برنامه در ادامه سمینار تخصصی لیبل اکسپو که تیرماه سالجاری در تهران برگزار شد، تدارک دیده شد. استقبال مخاطبان از این دوره مقدماتی خوب بود و هدف ما هم از برگزاری آن نیازسنجی و برنامه‌ریزی برای دوره آموزشی آن بود.

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان رمان برپایی دوره آموزشی لیبل را اینگونه اعلام کرد: در حال حاضر در نظر داریم اردیبهشت سال 91 این دوره را برگزار کنیم، ولی تاریخ دقیق ثبت‌نام و برپایی دوره هنوز قطعی نشده و متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

عابدین افزود: این دوره 10 ساعته خواهد بود که یا 5 کلاس دو ساعته و یا 4 کلاس دو ساعت و نیم خواهد بود. این کلاس‌ها می‌توانست زودتر هم برگزار شود، ولی به دلیل تراکم برنامه‌های اتحادیه و همچنین تاکید ما بر عمق محتوایی که ارائه می‌شود، باعث شد که برپایی کلاس‌ها به سال 91 موکول شود.

این فعال عرصه چاپ بحث تخصصی دوره اول را هولوگرام اعلام کرده و گفت: ما شرط خاصی برای پذیرش افراد در دوره‌ها نداریم، ولی فعالان چاپ و نشر و بسته‌بندی و همچنین دانشجویان رشته‌های تخصصی چاپ در اولویت قرار دارند.

وی در پایان گفت: سعی می‌کنیم این دوره‌ها با حداقل هزینه‌ها برگزار شود و اتحادیه تلاش دارد بخش عمده این هزینه‌ها را برعهده بگیرد.