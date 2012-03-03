فرماندار ساوجبلاغ از حضور پرشور مردم در انتخابات قدردانی کرد

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور حماسه ساز مردم حرکتی ماندنی و ستودنی به شمار می رود که باید قدردان این حضور بود.

وی ادامه داد: مشارکت در حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به خوبی و ارامی با حماسه آفرینی همراه شد و برگ زرین دیگری به افتخارات نظام افزوده شد.

حدادی گفت: در برخی شعب این شهرستان تا ساعت 23 زمان انتخابات تمدید شد و مردم حضور پرشوری در شعب اخذ رای هستند.

وی از تمامی اعضای شعب اخذ رای به واسطه تلاش شبانه روزی قدردانی کرده و گفت: کاندیداها و حامیانشان نشاط زیادی را به فضای انتخابات داده بودند.

حدادی از کمبود تعرفه در برخی از شعب خبر داد و گفت: بلافاصله در حوزه مرکزی و توابع این شهرستان تعرفه مورد نیاز تامین شد.

وی از بازدید از حوزه های انتخابیه طالقان و نظرآباد نیز خبر داد و از زحمات فرماندار شهرستان نظرآباد به طور ویژه قدردانی کرد.