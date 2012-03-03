  1. استانها
  2. البرز
۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۴۲

فرماندار ساوجبلاغ از حضور پرشور مردم در انتخابات قدردانی کرد

فرماندار ساوجبلاغ از حضور پرشور مردم در انتخابات قدردانی کرد

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ساوجبلاغ حضور مردم ساوجبلاغ در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و این حضور حماسی را از افتخارات ماندنی شهرستان خواند.

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور حماسه ساز مردم حرکتی ماندنی و ستودنی به شمار می رود که باید قدردان این حضور بود.

وی ادامه داد: مشارکت در حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به خوبی و ارامی با حماسه آفرینی همراه شد و برگ زرین دیگری به افتخارات نظام افزوده شد.

حدادی گفت: در برخی شعب این شهرستان تا ساعت 23 زمان انتخابات تمدید شد و مردم حضور پرشوری در شعب اخذ رای هستند.

وی از تمامی اعضای شعب اخذ رای به واسطه تلاش شبانه روزی قدردانی کرده و گفت: کاندیداها و حامیانشان نشاط زیادی را به فضای انتخابات داده بودند.

حدادی از کمبود تعرفه در برخی از شعب خبر داد و گفت: بلافاصله در حوزه مرکزی و توابع این شهرستان تعرفه مورد نیاز تامین شد.

وی از بازدید از حوزه های انتخابیه طالقان و نظرآباد نیز خبر داد و از زحمات فرماندار شهرستان نظرآباد به طور ویژه قدردانی کرد.

کد مطلب 1550125

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها