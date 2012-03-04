به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پرورش در جمع خبرنگاران در خصوص نرخ جدیدی که برای فروش هتلهای هما تعیین شده است، گفت: قیمت کل هتلهای شرکت هواپیمایی هما با 130 میلیارد تومان افزایش از رقم 521 میلیارد تومان به 651 میلیارد تومان رسید.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی افزود: پیشنهادی را به سازمان خصوصی سازی ارایه کردیم که اگر خریداری برای این خرید مجموعه هتلها نبود، این هتل ها هرکدام به صورت جداگانه به فروش برسد، زیرا متقاضیانی وجود دارند که به عنوان مثال هتل همای تهران و یا بندرعباس را می خواهند.

وی تصریح کرد: اما در حال حاضر به دلیل حفظ برند هما تصمیم داریم تا آن را به صورت یکجا به فروش برسانیم اما در نهایت با توجه به وضعیت خریداران، جداگانه به فروش می رسد.

پرورش با اشاره به فروش ایران ایر به بخش خصوصی، گفت: شرکت هما دو بار تاکنون به قیمت 1440 میلیارد ریال در سازمان خصوصی سازی عرضه شده است و یک تا دو مشتری هم برای خرید تمایل داشته اند که سازمان خصوصی سازی به آنها فرصت داده است تا مدارک را جمع آوری کنند.

وی درباره تامین ارز ایرلاینها از سوی دولت، بیان کرد: تفاهمات اولیه برای تامین ارز انجام شده و کاپیتان نخجوانی (رئیس سازمان هواپیمایی کشوری) هم به عنوان رابط شرکتهای هواپیمایی و دولت این موضوع را منتقل کرد که براساس تصویب بانک مرکزی و از طریق بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل، ارز شرکتها تامین خواهد شد.

مدیرعامل ایران ایر افزود: شرکت هما به عنوان یک شرکت دولتی شرایط متفاوتی دارد اما در مجموع کل شرکتهای هواپیمایی 50 میلیون دلار درخواست داده اند که براین اساس، شرکتها باید ریال را به قیمت ارز 1226 تومان به بانک مرکزی بدهند و پس از ارایه اسناد از سوی ایرلاین‌ها، ارز از سوی بانک عامل پرداخت می شود.

پرورش با اشاره به پروازهای فوق العاده این شرکت در ایام عید، بیان کرد: تعدادی پرواز بین المللی و داخلی مانند سنوات گذشته به مقصد تونس، کوالالامپور، مشهد و کیش اضافه شده است و ضمن آنکه تعدادی پرواز فو ق العاده و غیر برنامه ای هم در ایام عید اضافه می شود.

وی با بیان اینکه امسال متقاضی پروازهای بین المللی کمتر از سالهای گذشته است، گفت: با چند کمپانی برای نوسازی ناوگان قراردد داریم و تعدادی مذاکره هم برای ورود هواپیما انجام گرفته است.