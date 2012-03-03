آغاز عملیات اجرایی تکمیل آزادراه قزوین - رشت در هفته جاری

احمد صادقی در گفتگو با مهر درباره کلنگ زنی پروژه آزادراه قزوین - رشت، اظهار داشت: بخش زیادی از این آزادراه تکمیل شده است اما یک بخش آن که در 11 کیلومتری منجیل - رودبار قرار دارد، باید تکمیل شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اجرای این پروژه به صورت طرح و ساخت است، گفت: هزینه اجرای این 11 کیلومتر حدود 3 هزار و 100 میلیارد ریال برآورد می شود.

صادقی با بیان اینکه دشواری ساخت این بخش، اجرای این پروژه را با کندی مواجه کرده است، گفت: در این قسمت باید پل های بزرگ و تونل ساخته شود به همین جهت، اجرای پروژه به دلیل مطالعات سنگین با وقفه همراه شد اما در هفته جاری و با حضور مسئولان عالی رتبه عملیات اجرایی این پروژه کلنگ زنی خواهد شد.

وی به مشکل تملک اراضی در این محدوده اشاره کرد و افزود: یکی دیگر از موانع اجرای پروژه در این سالها، موضوع تملک اراضی بود زیرا این آزادراه از کنار شهرهای زیادی عبور می کند که خرید زمین ها از مالکان کار بسیار دشواری است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، زمان پایان ساخت این آزادراه را 18 ماه دیگرعنوان کرد و گفت: یکی از راه هایی که برای کاهش مشکلات تملک اراضی انجام گرفت این بود که مسیر آزادراه از بخش هایی عبور کند که کمترین معارض را داشته باشد.

صادقی تصریح کرد: آزادراه قزوین-رشت به طول کلی 137.4 کیلومتر از مهمترین محورهای مواصلاتی کشور و بخشی از کریدور بین المللی شمال - جنوب است که این کریدور به عنوان کوتاه ترین، ارزانترین و مناسب ترین مسیر حمل کالا بین دو قاره آسیا و اروپا به شمار می رود.