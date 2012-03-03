محور دندی - تخت سیمان در زنجان مسدود است

سید احمد خلیلی افزود: در حال حاضر به دلیل وقوع کولاک، عدم دید کافی و لغزندگی سطح جاده، تردد وسایط نقلیه در کلیه گردنه های این استان با زنجیر چرخ امکانپذیر است.



وی ادامه داد: راهداران مستقر در محورهای ارتباطی این استان از جمعه شب با انجام عملیات نمک پاشی، تیغ زنی و برف روبی، تلاش می کنند مسیرها را برای عبور و مرور خودروها باز نگه دارند.

خلیلی افزود: در حال حاضر در اتوبان زنجان - تبریز ، بارش برف به صورت خفیف وجود دارد ولی مشکلی در آمد و شد خودروها ایجاد نکرده است.

کارشناس اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان افزود: در سطح استان زنجان 11 گردنه مهم وجود دارد که گردنه های "پاپایی، سرملی، سعید آباد، قلی کندی، چایرلو، دندی به تخت سلیمان، خانچایی، چفتان، دهجلال، گویجه ییلاق، کینه ورس، قره آقاج، اندآباد و لولک آباد" از جمله این گردنه ها هستند.

خلیلی شماره تلفن های 7272027 و 7272017 و همچنین شماره تلفن گویای 141 راه و ترابری به طور 24 ساعته آماده پاسخگویی به رانندگان و مسافران، در خصوص وضعیت راههای ارتباطی استان است و یا با تلفن گویای141 ارتباط برقرار کنند.



