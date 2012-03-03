  1. استانها
  2. زنجان
۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۰

محور دندی - تخت سیمان در زنجان مسدود است

محور دندی - تخت سیمان در زنجان مسدود است

زنجان - خبرگزاری مهر: کارشناس اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، از انسداد محور دندی - تخت سلیمان در استان زنجان به دلیل بارش برف و کولاک شدید خبر داد.

سید احمد خلیلی افزود: در حال حاضر به دلیل وقوع کولاک، عدم دید کافی و لغزندگی سطح جاده، تردد وسایط نقلیه در کلیه گردنه های این استان با زنجیر چرخ امکانپذیر است.
 
وی ادامه داد: راهداران مستقر در محورهای ارتباطی این استان از جمعه شب با انجام عملیات نمک پاشی، تیغ زنی و برف روبی، تلاش می کنند مسیرها را برای عبور و مرور خودروها باز نگه دارند.
 
خلیلی افزود: در حال حاضر در اتوبان زنجان - تبریز ، بارش برف به صورت خفیف وجود دارد ولی مشکلی در آمد و شد خودروها ایجاد نکرده است.
 
کارشناس اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان افزود: در سطح استان زنجان 11 گردنه مهم وجود دارد که گردنه های "پاپایی، سرملی، سعید آباد، قلی کندی، چایرلو، دندی به تخت سلیمان، خانچایی، چفتان، دهجلال، گویجه ییلاق، کینه ورس، قره آقاج، اندآباد و لولک آباد" از جمله این گردنه ها هستند.
 
خلیلی شماره تلفن های 7272027 و 7272017 و همچنین شماره تلفن گویای 141 راه و ترابری به طور 24 ساعته آماده پاسخگویی به رانندگان و مسافران، در خصوص وضعیت راههای ارتباطی استان است و یا با تلفن گویای141 ارتباط برقرار کنند.
 
 
کد مطلب 1550129

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها