4 نماینده مجلس هشتم مازندران راهی بهارستان نهم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین جمع بندی شمارش آرا در حوزه های انتخابیه مازندران نمایندگان حوزه های انتخابیه بهشهر، ساری، بابلسر و آمل که هم اکنون نماینده مجلس هشتم در این شهرها هستند با کسب آرا مردمی توانست جواز ورود به مرحله بعدی را کسب کنند.

بر این اساس احمد علی مقیمی از حوزه انتخابیه نکا، بهشهر و گلوگاه توانست با کسب اکثریت آرا برای بار دوم، جواز حضور در بهارستان نهم را کسب کند.

سید رمضان شجاعی کیاسری دیگر نماینده ساروی حوزه انتخابیه ساری و میاندرود بوده که توانست با کناره گیری از علی اصغر یوسف نژاد می خواهد به همراه محمد دامادی در هشتم خرداد 91 راهی بهارستان نهم شود.

عزت الله یوسفیان ملا که توانسته با کسب اکثریت آرا در دو دوره قبلی در آمل، برای سومین بار جواز ورود به مجلس نهم را کسب کرده، همچنان عزم خود را برای خدمت در پارلمان مجلس نهم جزم کرده است.

مقداد نجف نژاد از حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار توانست برای دومین بار متوالی جواز حضور در بهارستان نهم را کسب کند.

همچنین از نمایندگان فعلی مردم شهرستانهای مازندران در مجلس شورای اسلامی محسن نریمان در حوزه بابل از شرکت در انتخابات دوره نهم انصراف داده و علی کریمی فیروزجایی نتوانست صلاحیت خود را از شورای نگهبان احراز کند.

ابوالفتح نیکنام، نماینده فعلی مردم رامسر که در ساعات پایانی تبلیغات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی جواز رقابت در مجلس نهم را کسب کرده بود، در دوره نهم نتوانست خود را به صندلی سبز بهارستان برساند.

انوشیروان محسنی بندپی که برای سه دوره پیاپی از حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس حائز اکثری آرا شده بود، این بار مجبور به قرار گیری در پشت سر قاسم احمدی لاشکی رقیب جدی وی در دوره هشتم و فرماندار چالوس در دولت اصلاحات قرار گیرد.

اما مهم ترین حوزه انتخابیه مازندران را باید در قدیمی ترین نماینده بهارستان در هشت دوره قبلی جستجو کرد. فردی که از وی به عنوان پدر پارلمان بهارستان ایران یاد شده، نتوانست مقابل عبدالوحید فیاضی تازه وارد مقاومت کند و پس از هشت دوره پیاپی و گذشت 30 سال به افتخار بازنشستگی در بهارستان ایران نائل آمد.

سید علی ادیانی راد و عزت الله اکبری تالار پشتی دو مدعی اصلی تصاحب کرسی بهارستان نهم از حوزه انتخابیه قائم شهر، سوادکوه و جویبار که هر دو از مدعیان احیا کارخانجات نساجی مازندران و البرز مرکزی بوده، نتوانست مقابل رقبای جدید الورود به مجلس نهم به نامهای سیدهادی حسینی مدیرکل سابق تربیت بدنی مازندران و کمال علی پور خنکدار که سابقه فعالیت اجتماعی در شهرداری تهران را داشته برآیند.

در حوزه انتخابیه ساری و میاندرود، علی اصغر یوسف نژاد یکی از نمایندگان پر صحبت و نطق گوی مردم مازندران در کمیسیونهای مختلف مجلس هشتم و مدعی جدی تصاحب کرسی بهارستان نهم که در ادوار ششم و هشتم نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی بود، با روی کارآمدن محمد دامادی جوان جویای نام که توانست از نام و جایگاه نمایندگی پدر فقیدش عزت الله دامادی، رای بالای سارویها را تصاحب کند، از حضور در بهارستان نهم بازماند.

بیش از 75 درصد مازنیها در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مشارکت جدی کردند.