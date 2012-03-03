علیرضا کاویان راد، کارگردان به مناسبت آماده پخش بودن انیمیشن "یوز" در ایام نوروز به خبرنگار مهر گفت: در سال گذشته پروژه ساخت انیمیشن "یوز" به پیشنهاد مرکز پویانمایی صبا و به نویسندگی علی مینایی آغاز شد. یک تریلوژی یا سه گانه هر کدام به مدت 45 دقیقه به صورت داستانی.

وی ادامه داد: با شروع این پروژه، همراه با دوستانم در انجمن یوز و انتشارات ایرانشناسی سفری به منطقه خراسان شمالی داشتم و موفق به تماشای یوز ایرانی و جبیرها و دیگر حیوانات موجود در منطقه شدم. این جدای از جمع‌آوری اطلاعات نقش زیادی در انتقال احساسم به گروه هنرمندان تولید داشت.

این کارگردان ادامه داد: داستان‌های مینایی، داستان‌هایی جذاب و پر کشش از آب در آمده است. در اولین قسمت، در شرایطی خاص و به طور اتفاقی بچه یوز سر از گله آهوها در می‌آورد و با بچه آهو دوست می‌شود. محور اولین قسمت، روح جوانمردی و مروت است. در داستان سوم هم چهارپایان که متوجه نزدیک شدن زمان زلزله شده‌اند با کمک همدیگر خبر آن را به گوش محیط بان‌ها می‌رسانند.

کاویان راد درباره تکنیک "یوز" گفت: تکنیک کار، دوبعدی به شیوه دستی است که در این تکنیک، کلیه فریم‌ها توسط دست طراحی می‌شود. زمان تولید این پروژه با توجه به کیفیت بالاتر و تعدد شخصیت‌های آن نسبت به پروژه‌های قبلی بیشتر بوده و به همین نسبت حرکات نیز نرم تر و داستان، ریتم تندتری دارد.

وی نیز درباره موسیقی یوز گفت: موسیقی یوز را مهرداد جنابی براساس سازها و نواهای خراسان و ترکیب آن با موسیقی امروزی ساخته برای تاکید بر ایرانی بودن کار و معرفی منطقه از لهجه خراسانی از زبان یکی از محیط بان‌ها استفاده شده که البته راهی بوده که از این زحمت‌کشان بی‌منت تشکر کنم. لوکیشن‌ها و فضاها اغلب همان است که از نزدیک دیدم مثل پاسگاه های منطقه که شب‌ها در آن خوابیدم.

این کارگردان ادامه داد: پنجاه سال پیش ما در دشت‌های خوزستان شیر داشتیم و حالا نداریم. در مازندران ببر داشتیم و حالا نداریم. حالا نوبت یوز پلنگ ایرانی است. هرساله جمعیت آنها کمتر و کمتر می‌شود و اینک در آستانه انقراض‌اند. جانوران در حیات‌وحش به هم وابسته‌اند. این ما هستیم که آنها را تهدید می‌کنیم. محدوده زندگی آنها را تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌کنیم.

وی ادامه داد: شاید روزی عکس گرفتن یک شکارچی با یک قلاده یوز پلنگ شکار شده برایش با احساس غرور همراه بود. اما حالا این تصویر دردناک و منزجر کننده است. چندی پیش توله‌های یوزی در جاده‌های خراسان در اثر تصادف کشته شدند. روز بعد در همان محل ماده یوز پلنگ که به دنبال توله‌هایش می گشت باز بر اثر تصادف کشته شد. بسیاری از یوزها بر اثر ناآگاهی اهالی و ترس بی موردشان کشته شده‌اند و این در حالی است که نسل یوز آسیایی تنها در ایران باقی مانده است.

کاویان راد اشاره کرد: توجه به این موضوع چندی است که آغاز شده است. ما انجمنی به نام یوز ایرانی داریم و در تقویم نیز روزی به همین نام ثبت شده است، اما برای دستیابی به این هدف راهی دراز در پیش است و همتی همگانی را می‌طلبد.