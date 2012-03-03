«شوهر عزیز من» از ارشاد بیرون آمد

به گزارش خبرنگار مهر مجوز انتشار سومین مجلد از سه‌گانه داستانی فریبا کلهر برای بزرگسالان با عنوان «شوهر عزیز من» از سوی اداره کتاب صادر شد و این رمان به زودی از سوی نشر آموت روانه بازار کتاب می‌شود.

کلهر در «شوهر عزیز من» پس از «پایان یک مرد» و «آغاز یک زن» سومین رمانی است که از کلهر در سال جاری منتشر می‌شود.

کلهر در این سه گانه در قالب روایت در سه زمان و موقعیت متفاوت سعی در نشان دادن حال و هوای دهه‌های پیش از انقلاب در داستان‌هایش و روایت مسائل سیاسی، اجتماعی در فضای حاصل از آن است.

این نویسنده پیش از این در گفتگو با مهر این رمان را آخرین اثر تالیف شده خود در این نوع نگاه عنوان کرده و اظهار داشته بود که پس از انتشار این رمان سمت و سوی نویسندگی وی نیز تغییر خواهد کرد.

کلهر نخستین جلد از سه‌گانه خود را از سوی نشر مرکز و جلد دوم آن را از سوی نشر ققنوس منتشر کرده است و سومین عنوان آن نیز از سوی نشر آموت در دست انتشار قرار گرفته است.