نتایج انتخابات در شاهرود اعلام شد/ جلالی به مجلس رفت

به گزارش خبرنگار مهر، "دکتر کاظم جلالی" به عنوان منتخب این شهرستانها در مجلس نهم بیشترین آرا را به خود اختصاص داد.

وی 71 هزار و 331 رای را به خود اختصاص داد و برای بار چهارم به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

در سایر نتایج آرای نامزدهای این شهرستانها از کل 123 هزار و 333 رای ماخوذه به ترتیب "عباسعلی غلامی" با کسب 28 هزار و 217 رای، "احمدرضا شامبیاتی" با 8 هزار و 723 رای، "ابوالقاسم عربیون" با کسب سه هزار و 759 رای و "غلامرضا شاهینی" با 3 هزار و 211 رای قرار دارند.

آرای صحیح ماخوذه 115 هزارو241 رای و آرای باطله ماخوذه در حوزه انتخابیه شهرستان شاهرود هشت هزار و 99 رای بوده است.

کاظم جلالی تنها نماینده فعلی استان سمنان است که بار دیگر به خانه ملت راه یافت.