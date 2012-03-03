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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۶

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نتایج انتخابات در شاهرود اعلام شد/ جلالی به مجلس رفت

نتایج انتخابات در شاهرود اعلام شد/ جلالی به مجلس رفت

سمنان - خبرگزاری مهر: نتایج انتخابات مجلس در شهرستانهای شاهرود و میامی با اتمام شمارش آرا در این حوزه انتخابیه اعلام شد و "کاظم جلالی" برای چهارمین بار به مجلس راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، "دکتر کاظم جلالی" به عنوان منتخب این شهرستانها در مجلس نهم بیشترین آرا را به خود اختصاص داد.

وی  71 هزار و 331 رای را به خود اختصاص داد و برای بار چهارم به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

در سایر نتایج آرای نامزدهای این شهرستانها از کل 123 هزار و 333 رای ماخوذه به ترتیب "عباسعلی غلامی" با کسب 28 هزار و 217 رای، "احمدرضا شامبیاتی" با 8 هزار و 723 رای، "ابوالقاسم عربیون" با کسب سه هزار و 759 رای و "غلامرضا شاهینی" با 3 هزار و 211 رای قرار دارند.

آرای صحیح ماخوذه 115 هزارو241 رای و آرای باطله ماخوذه در حوزه انتخابیه شهرستان شاهرود هشت هزار و 99 رای بوده است.

کاظم جلالی تنها نماینده فعلی استان سمنان است که بار دیگر به خانه ملت راه یافت.

کد مطلب 1550140

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