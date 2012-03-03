زندگی شهروندی نیاز به فرهنگسازی دارد

محمد آفریده مدیر سابق مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی که هم اکنون مدیریت تولید 50 فیلم کوتاه را با همکاری موسسه تصویر شهر دارد ضمن بیان این مطلب در توضیح چرایی تولید فیلم های کوتاه گفت: جشنواره فیلم شهر سال گذشته 40 فیلم کوتاه و مستند را در بخش ویژه ای با عنوان "روشنایی های شهر" ارائه کرد و توسط داوران مجزا از پیکره کلی داوری ها مورد ارزیابی قرار گرفت .

وی در ادامه افزود : در این بخش فیلم های خلاقانه ای وجود داشت که نیاز به بحث و گفتگوهای فراوانی در خصوص تک تک موضوعات مطرح شده بود اما به معنای واقعی فرصت این تعامل اعتقاد وجود نداشت . از همین رو طی جلساتی که با آقای داروغه زاده مدیرعاما موسسه تصویرشهر داشتیم تصمیم گرفتیم که تولید 50 فیلم کوتاه داستانی پانزده دقیقه ای و بخش کوچکی از فیلم های مستند و انیمیشن را به منظور ایجاد تعامل بین مسئولان و فیلمسازان جوان در دستور کار خود قرار دهیم.

این مدیر سینمایی در ادامه افزود : وجود اقوام مختلف در کلان شهری مثل تهران و کم و کیف برقراری ارتباط با یکدیگر از مهمترین مسائل شهرنشینی است. برای رسیدن به این مهم فرهنگسازی در قالب فیلم های کوتاه شهری ضروری است. بنابراین اگر بتوانیم فضای مناسبی در فرهنگ سینمایی ایران مبنی بر روابط شهروندی ایجاد کنیم بسیاری از مشکلات شهرنشینی ما به خصوص در کلان شهری چون تهران حل خواهد شد.

آفریده در ادامه صحبت های خود با اشاره به ایده های تصویب شده برای ساخت مجموع فیلم های کوتاه 15 دقیقه ای گفت: یکی از اهداف در تصویب ایده های مطرح شده این بود که خیلی مستقیم به مباحث شهرنشینی اشاره نشود و این نکته ای بود که با برخی فیلمسازان هم مطرح شد.

وی در پایان افزود: مجموع ارتباط های شهروندی تصویر جامعه روز است و با پنجاه فیلمساز جوان هم صحبت کردیم تا این موضوعات را با دریافت های خود به تصویر بکشد در واقع از مجموع این برداشت ها رنگین کمان زیبایی از اندیشه و عملکرد افراد در جامعه ایجاد می شود. هدف اصلی این پروژه هم از ابتدا رسیدن به همین نقطه بوده است .