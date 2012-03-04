علی ایثاری کسمایی مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ترجمه کتاب «The Climb Of My Life» چندی پیش برای بررسی و گرفتن مجوز چاپ به ارشاد ارسال شد. روی جلد نسخه اصلی کتاب بعد از عنوان، نوشته شده است: یک سفر معجزه‌آسا از آستانه مرگ تا پیروزی.

وی افزود: کتاب حدود یک ماه پیش از طرف نشر آموت به ارشاد ارسال شده که امیدواریم بتواند مرحله کسب مجوز را به زودی طی کند و در نمایشگاه کتاب تهران حضور داشته باشد.

این مترجم گفت: این کتاب خاطرات الهام‌بخش زنی مبتلا به سرطان است که راه دشوار خود را برای صعود در پیش می‌گیرد و به همراه 16 کوهنورد دیگر، Aconcagua بلندترین قله در نیمکره غربی زمین را فتح می‌کند. این فتح با پیروزی بر سرطان و فتحی دیگر همراه می‌شود.

این کتاب براساس شواهد و تجربیات مستند زندگی لارا ایوانز یک زن آمریکایی نوشته شده است که بعد از اطلاع از ابتلایش به بیماری سرطان، به کوهنوردی رو می‌آورد و موفق می‌شود سرطان را شکست دهد. ایوانز قله‌های بالای 6 هزار متر را فتح می‌کند و در نهایت بهبود می‌یابد. کتاب برای اولین بار در اکتبر 1996 توسط انتشارات هارپر سان‌فرانسیسکو که اینک تغییر نام داده است، در 288 صفحه منتشر شد.