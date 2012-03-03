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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۷

گزارش خبری مهر؛

وضعیت بودجه پارکهای فناوری در سال آینده/ پارک فناوری پردیس در رتبه اول

وضعیت بودجه پارکهای فناوری در سال آینده/ پارک فناوری پردیس در رتبه اول

لایحه بودجه سال 91 برای 21 پارک فناوری استانی و دانشگاهی بودجه هایی در نظر گرفته که براساس آن بیشترین بودجه به پارک فناوری پردیس و کمترین بودجه به پارک فناوری استان گلستان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه سال 91 برای21 پارک فناوری که 16 مورد آن پارک فناوری استانی و 5 مورد آن پارک فناوری دانشگاهی است، بودجه اختصاص می یابد.

بر اساس این لایحه بیشترین بودجه برای پارک فناوری پردیس با 203.452 به میلیون ریال و کمترین به پارک علم و فناوری استان گلستان اختصاص یافت.

سهم پارکهای فناوری استانی و دانشگاهی از لایحه بودجه سال 91 

ردیف پارک علم و فناوری میزان بودجه به میلیون ریال
1 زیست فناوری خلیج فارس 9.687
2 پارک علم و فناوری پردیس 203.245
3 پارک علم و فناوری استان خراسان 41.070
4 پارک فناوری استان فارس 62.290
 5 پارک علم و فناوری استان گیلان  46.452 
 6 پارک علم و فناوری استان مرکزی   35.009
 7  پارک علم و فناوری استان سمنان 25.339 
 8 پارک علم و فناوری استان یزد  37.032 
 9 پارک فناوری استان استان آذربایجان شرقی  36.088 
10 پارک علم و فناوری استان کرمان (پردیس دانش)1 35.167
 11 پارک علم و فناوری استان همدان                            35.190
12  پارک علم و فناوری استان بوشهر  37.567
13 شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 169.451
 14 پارک علم و فناوری استان کرمانشاه  51.834 
15 پارک فناوری دانشگاه سمنان 11.747
16 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 55.652
17 پارک علم و فناوری استان لرستان 13.807
18  پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه 6.306 
 19 پارک فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی  36.333 
20 پارک فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 6.000
21 پارک فناوری استان گلستان 4.527

بر این اساس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان پس از پارک پردیس با بودجه 169.451 به میلیون ریال در رتبه دوم به لحاظ بودجه های اختصاصی قرار دارد.

همچنین پس از آن پارک فناوری استان فارس با بودجه 62.290 به میلیون ریال در رتبه سوم و پارک فناوری دانشگاه تهران با بودجه 55.652 به میلیون ریال در رتبه چهارم قرار دارد.

کد مطلب 1550157

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