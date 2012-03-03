وضعیت بودجه پارکهای فناوری در سال آینده/ پارک فناوری پردیس در رتبه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه سال 91 برای21 پارک فناوری که 16 مورد آن پارک فناوری استانی و 5 مورد آن پارک فناوری دانشگاهی است، بودجه اختصاص می یابد.
بر اساس این لایحه بیشترین بودجه برای پارک فناوری پردیس با 203.452 به میلیون ریال و کمترین به پارک علم و فناوری استان گلستان اختصاص یافت.
سهم پارکهای فناوری استانی و دانشگاهی از لایحه بودجه سال 91
|ردیف
|پارک علم و فناوری
|میزان بودجه به میلیون ریال
|1
|زیست فناوری خلیج فارس
|9.687
|2
|پارک علم و فناوری پردیس
|203.245
|3
|پارک علم و فناوری استان خراسان
|41.070
|4
|پارک فناوری استان فارس
|62.290
|5
|پارک علم و فناوری استان گیلان
|46.452
|6
|پارک علم و فناوری استان مرکزی
|35.009
|7
|پارک علم و فناوری استان سمنان
|25.339
|8
|پارک علم و فناوری استان یزد
|37.032
|9
|پارک فناوری استان استان آذربایجان شرقی
|36.088
|10
|پارک علم و فناوری استان کرمان (پردیس دانش)1
|35.167
|11
|پارک علم و فناوری استان همدان
|35.190
|12
|پارک علم و فناوری استان بوشهر
|37.567
|13
|شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
|169.451
|14
|پارک علم و فناوری استان کرمانشاه
|51.834
|15
|پارک فناوری دانشگاه سمنان
|11.747
|16
|پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
|55.652
|17
|پارک علم و فناوری استان لرستان
|13.807
|18
|پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه
|6.306
|19
|پارک فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی
|36.333
|20
|پارک فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
|6.000
|21
|پارک فناوری استان گلستان
|4.527
بر این اساس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان پس از پارک پردیس با بودجه 169.451 به میلیون ریال در رتبه دوم به لحاظ بودجه های اختصاصی قرار دارد.
همچنین پس از آن پارک فناوری استان فارس با بودجه 62.290 به میلیون ریال در رتبه سوم و پارک فناوری دانشگاه تهران با بودجه 55.652 به میلیون ریال در رتبه چهارم قرار دارد.
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