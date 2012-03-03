وضعیت بودجه پارکهای فناوری در سال آینده/ پارک فناوری پردیس در رتبه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه سال 91 برای21 پارک فناوری که 16 مورد آن پارک فناوری استانی و 5 مورد آن پارک فناوری دانشگاهی است، بودجه اختصاص می یابد.

بر اساس این لایحه بیشترین بودجه برای پارک فناوری پردیس با 203.452 به میلیون ریال و کمترین به پارک علم و فناوری استان گلستان اختصاص یافت.

سهم پارکهای فناوری استانی و دانشگاهی از لایحه بودجه سال 91

ردیف پارک علم و فناوری میزان بودجه به میلیون ریال 1 زیست فناوری خلیج فارس 9.687 2 پارک علم و فناوری پردیس 203.245 3 پارک علم و فناوری استان خراسان 41.070 4 پارک فناوری استان فارس 62.290 5 پارک علم و فناوری استان گیلان 46.452 6 پارک علم و فناوری استان مرکزی 35.009 7 پارک علم و فناوری استان سمنان 25.339 8 پارک علم و فناوری استان یزد 37.032 9 پارک فناوری استان استان آذربایجان شرقی 36.088 10 پارک علم و فناوری استان کرمان (پردیس دانش)1 35.167 11 پارک علم و فناوری استان همدان 35.190 12 پارک علم و فناوری استان بوشهر 37.567 13 شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 169.451 14 پارک علم و فناوری استان کرمانشاه 51.834 15 پارک فناوری دانشگاه سمنان 11.747 16 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 55.652 17 پارک علم و فناوری استان لرستان 13.807 18 پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه 6.306 19 پارک فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی 36.333 20 پارک فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 6.000 21 پارک فناوری استان گلستان 4.527

بر این اساس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان پس از پارک پردیس با بودجه 169.451 به میلیون ریال در رتبه دوم به لحاظ بودجه های اختصاصی قرار دارد.

همچنین پس از آن پارک فناوری استان فارس با بودجه 62.290 به میلیون ریال در رتبه سوم و پارک فناوری دانشگاه تهران با بودجه 55.652 به میلیون ریال در رتبه چهارم قرار دارد.