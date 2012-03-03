مازنیها به عظمت دماوند حماسه آفریدند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات مازندران افزود: حماسه ماندگار مردم مازندران را به پیشگاه رهبری، خانواده محترم شهدا و عموم مردم فهیم استان تبریک می گوییم.

وی اظهار داشت: مردم مازندران با خلق این حماسه بی بدیل و ماندگار خود همه را غافلگیر کرده و بار دیگر با تبعیت از پیشوای شیعیان جهان، بر ابهت و اقتدار خود در ایران اسلامی افزودند.

رئیس ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مازندران با اشاره به اینکه ملت ایران رویدار تاریخی بسیار بزرگی با حضور میلیونی مردم مازندران در 12 اسفند خلق شد، تصریح کرد: مردم ولایی مازندران دلباخته به ارزشهای امام، انقلاب بوده و سرنوشت و اجتماعی خویش را رقم زدند.

ابراهیمی با بیان اینکه 12 اسفند مازنی، برگ زرینی بر افتخارات عظیم علوی تبارهای شیعی پرور بوده است، یادآور شد: قهرمانان خطه مازندران توانستند انتخاباتی مردمی، سالم و حداکثری را برای جهانیان رقم بزنند.

وی با اعلام اینکه تلاش شده انتخاباتی رقابتی و در نهایت پرهیز از هرگونه بداخلاقی ها برگزار شود، افزود: 75 درصد شهروندان مازندرانی در این دوره از انتخابات حضوری پرشور داشتند.

ابراهیمی گفت: نتایج نهایی آرای شهرستانهای مازندران به تفکیک افراد و جنسیت تا ساعاتی دیگر اعلام می شود.