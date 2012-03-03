30 درصد دانش آموزان در معرض مصرف سیگار و قلیان

علی عباسپورتهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: البته در این آمار میزان مصرف قلیان بیش از سیگار است که ناشی از این تفکر غلط بوده که مصرف قلیان مشکلی ایجاد نمی کند و بهتر از سیگار است.

وی با بیان اینکه سرانه مبارزه با موادمخدر در مدارس بسیاری از کشورهای پیشرفته رقمی در حدود ۲۸‌هزار تومان است، تصریح کرد: بودجه اختصاص‌یافته به مدارس و ستاد مبارزه با موادمخدر برای پیشگیری از اعتیاد و مصرف مواد مخدراز سوی دولت نسبت به سایر کشورها ناچیز است؛ اما این سرانه در کشور ما حدود 600 تومان است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به هم مرزی ایران با افغانستان به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر گفت: اما در بررسی بودجه سال ۹۱ در نظر داریم بودجه پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان در بخش ستاد مبارزه با مواد مخدر و آموزش و پرورش را افزایش دهیم.

عباسپور بر افزایش آگاهی خانواده ها نسبت به خطرات قلیان تاکید کرد و افزود: البته ستاد مبارزه با مواد مخدر با همان اعتبار اندک توانسته فعالیت های خوبی را بدون مشارکت آموزش و پرورش برای دانش آموزان دنبال کند.

پیش از این نیز قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در اولین جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم گفته بود: نیم دهم درصد از دانش آموزان کشور معتاد هستند اما توانستیم روند شروع اعتیاد در مدارس را کنترل کنیم.