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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۴

قاسمی به مهر خبر داد:

لوازم خانگی مستهلک شهروندان ورامین جمع آوری می شود

لوازم خانگی مستهلک شهروندان ورامین جمع آوری می شود

ورامین – خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری ورامین بیان کرد: شهرداری لوازم خانگی مستهلک شهروندان ورامین را جمع آوری می کند.

ابوالفضل قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به در پیش بودن بهار طبیعت و آغاز خانه تکانی شهروندان، شهرداری ورامین لوازم خانگی مستهلک شهروندان را جمع آوری می کند.

وی گفت: شهرداری ورامین در یک طرح ضربتی روزهای جمعه اقدام به جمع آوری لوازم خانگی مستهلک شهروندان خواهد کرد.

این مسئول اجرای این طرح را در راستای حفظ آراستگی و نظافت شهر دانست و ادامه داد: همانطور که شهروندان به مناسبت فرا رسیدن ایام بهار و نوروز اقدام به نظافت و خانه تکانی منازل خود می کنند، تقاضامندیم با شهرداری نیز در زمینه تمیزی و آراستگی شهر همکاری کنند.

وی یادآور شد: از شهروندان درخواست می شود از بیرون گذاشتن لوازم خانگی مستهلک خود در روزهای عادی خودداری کرده و برای حمل آنها توسط شهرداری در روزهای جمعه اقدام کنند.

قاسمی اضافه کرد: شهروندان همچنین می توانند برای پیگیری امور مربوط به محل خود، به نواحی شهرداری مستقر در محل مراجعه کنند.

کد مطلب 1550161

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