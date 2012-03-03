تمدید و صدور مجوز فعالیت برای 1000 ناشر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری معاون امورفرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به این خبر اظهار کرد: در 9 ماهه سال 1390 پروانه نشر بیش از 800 ناشر تمدید و برای حدود 200 متقاضی پروانه نشر صادر شده است.

وی که در جمع مدیران معاونت امورفرهنگی سخن می‌گفت با اشاره به اهتمام ویژه معاونت متبوعش در سال جاری به منظور تسریع در تمدید و صدور پروانه نشر افزود: جدول آماری تمدید و صدور پروانه‌های نشر در بهمن ماه سال جاری نشان از تمدید 38 پروانه و صدور 13 پروانه نشر برای متقاضیان بوده است.

دری انتشارات موسسه اکو، بنیاد فرهنگی و هنری رودکی، کانون زبان ایران وابسته به کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، مرکزآمار ایران، انتشارات نمایش وابسته به موسسه انجمن نمایش، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، محله، فیض مولانا، صبح شادی، کتاب سپید، کتاب مهر، رنگین کمان اشراق، انتشارات بین‌المللی امام خمینی (ره) و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس را از جمله موسساتی عنوان کرد که پروانه آنها در سال جاری صادر و یا تمدید شده است.