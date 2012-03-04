به گزارش خبرگزاری مهر، این پروانه شگفت انگیز که توسط محققی به نام "ساندش کادور" در شرق منطقه هیمالیا مشاهده شده است، طول بالهایی برابر 25 سانتیمتر دارد.

کادور که این پرانه را حشره ای غول پیکر می نامد تایید می کند که زمانی پروانه بالهایش را از هم باز کرد درست مانند این بود حشره قصد حمله دارد و حالتی دفاعی به خود گرفته است.

کادور پس از غلبه بر ترس خود به حشره نزدیک شده و عکسبرداری از آن را آغاز کرد. با این همه حقیقت این است که این پروانه غول پیکر با وجود ابعاد بزرگی که دارد کاملا بی خطر است.

دلیل انتخاب نام اطلس برای این حشره الگوهای رنگارنگی است که بر روی بالهای آنها دیده می شود و یادآور نقشه های رنگارنگ جغرافیایی است. طول عمر این بیدها حداکثر دو هفته است، این حشرات که پرنده هایی ناپایدار هستند برای پرواز به مناطق دوردست نمی روند و تنها هدف آنها در طول زندگی شان به عنوان یک پروانه بید، تولید مثل است.

بیدهای اطلس در جنگلهای گرمسیری جنوب شرق آسیا یافت می شوند و در مجمع الجزایر "مالای" به وفور دیده می شوند. کرم این پروانه برای داشتن بالهایی به این وسعت، باید برای بیش از 6 هفته به صورت ثابت به خوردن ادامه دهد.

الگوی رنگارنگ بالهای این بید الگو و رنگ بدن جانداران سمی را تقلید کرده است

محققان بر این باورند الگوی ترسناک روی بالهای این حشره برای ایجاد هراس در دل شکارچیانی است که فکر شکار بیدها را در سر می پرورانند، رنگهای به کار گرفته شده در بالهای این پروانه های بزرگ به صورت زیرکانه ای مشابه رنگ بدن جانداران سمی در طبیعت است.

بر اساس گزارش میل آنلاین، ظاهر این حشره به اندازه ای جالب توجه است که چینی ها این حشره را "بید کله ماری" می نامند زیرا سر بالهای این بید به سر خزنده ها شباهت دارد.