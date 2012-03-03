سرما و یخبندان شدید در ایلام/ لغو پروازهای فرودگاه ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، رفت و آمد در محورهای برف گیر و کوهستانی ایلام بدون زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی مقدور نیست.



فرمانده پلیس راه استان ایلام گفت: از ساعات اولیه بارش برف در محورهای ارتباطی و سخت گذر مناطق شمالی استان، نیروهای پلیس راه در آن مستقر شدند و بر تردد خودروها نظارت کردند.

سرهنگ شیری افزود: با همکاری نیروهای راهداری و امداد جاده ای محورهای ارتباطی استان به ویژه مناطق سخت گذر و برف گیر باز است و تردد در آن محورها جریان دارد. وی گفت: 20 گروه پلیس راه در محور های ارتباطی مستقرند.

پروازهای فرودگاه ایلام به دلیل سرما و یخبندان تعطیل شدند.

هم اکنون تردد در خود شهر ایلام نیز به دلیل وجود برف در سطح جاده ها امکان پذیر نیست.