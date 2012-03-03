نتایج آرای 8 حوزه انتخابیه در آذربایجان غربی اعلام شد

ابراهیم فتح الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با اتمام شمارش آرا در 8 حوزه انتخابیه آذربایجان غربی در حوزه انتخابیه ماکو، چالدران، شوط و پلدشت، محمد علیپور با کسب آرای لازم به عنوان نماینده مردم این حوزه انتخابیه به نهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه یافت.



وی ادامه داد: در حوزه انتخابیه خوی و چالدران نیز از مجموع 197 هزار 911 رای مردم این شهرستان، موید حسینی صدر با کسب 78 144 رای به عنوان نماینده مردم این حوزه انتخابیه معرفی شد.



رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی اظهار داشت: در سلماس نیز از مجموع 95 هزار و 841 رای مردم، علی اکبر آقایی با بدست آوردن 42 هزار و 26 رای به عنوان منتخب مردم این حوزه در مجلس شورای اسلامی انتخاب شده است.



به گفته وی، در حوزه نقده و اشنویه نیز عبدالکریم حسین زاده حایز اکثریت آرا شده و به عنوان نماینده مردم این حوزه برگزیده شده است.



فتح الهی، مجموع آرای مردم مهاباد را نیز 89 هزار و 895 نفر اعلام کرد و افزود: در این حوزه انتخابیه نیز عثمان احمدی با 48 هزار و 128 رای به عنوان نماینده مردم مهاباد انتخاب شده است.

وی عنوان کرد: در حوزه انتخابیه میاندوآب، تکاب و شاهین دژ نیز که رقابت برای انتخاب دو نماینده در جریان بود، روح الله بیگی و مهدی عیسی زاده با کسب آرای لازم به عنوان نمایندگان این حوزه راهی مجلس نهم شدند.



رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی گفت: در حوزه انتخابیه سرشت و پیرانشهر نیز رسول خضری با کسب 42 هزار و 840 رای از مجموع آرای اخذ شده به عنوان نماینده مردم این حوزه انتخاب شده است.



فتح الهی افزود: در حوزه انتخابیه بوکان نیز 100 هزار و 110 رای به صندوق های اخذ رای ریخته شد که محمد قسیم عثمانی با به دست آوردن 68 هزار و 191 رای به عنوان نماینده مردم این حوزه انتخابیه برگزیده شد.



وی با بیان اینکه کار شمارش آرای حوزه انتخابیه ارومیه برای معرفی سه نماینده این شهرستان نیز ادامه دارد و تا کنون بر اساس نتیاج اولیه نادر قاضی پور با 187 هزار رای، عابد فتاحی با 114 هزار رای و جواد جهانگیرزاده با 105 هزار رای در صدر هستند.