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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۵

«الدر المنثور فی المأثور و غیرالمأثور» منتشر شد

«الدر المنثور فی المأثور و غیرالمأثور» منتشر شد

نسخه تصحیح شده کتاب «الدر المنثور فی المأثور و غیرالمأثور»» به کوشش منصور ابراهیمی توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که نوعی اثر کشکولی است، حاوی مقالات مختلفی درباره مسایل فقهی و تفسیری و نیز اطلاعاتی از تاریخ فرهنگی و علمی دوره صفوی را عنوان می‌کند.
 
اهمیت این کتاب بر اقتباس مؤلف از آثاری است که اصل آنها از میان رفته، شاید یکی از مهم‌ترین آنها شرح‌حال خودنوشتی است که شهید ثانی برای خودش نگاشت و متن آن در این کتاب به چاپ رسیده است.
 
پیش از این، نسخه‌ای از این کتاب در سه جلد غیرمنقح منتشر شده بود که نسخه تصحیح شده و مستند آن از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است.
 
یادآور می‌شود، کتاب دو جلدی «الدر المنثور فی المأثور و غیرالمأثور» در 1120 صفحه با تیراژ 1400 نسخه و قیمت 29000 تومان به همت مرکز احیای آثار اسلامی تهیه و توسط اداره نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است.

 
کد مطلب 1550180

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