تمرکز منذر بر مشروطه مشروعه بود/آثار ابوالحسنی متعدد و محققانه است

دکتر علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مرحوم حجت الاسلام علی ابوالحسنی(منذر) و ابعاد علمی و شخصیتی وی با تأکید بر نقش وی در شفاف سازی تاریخ معاصر ایران بویژه دوران مشروطه گفت: تمرکز کاری مرحوم ابوالحسنی روی مشروطه مشروعه بود.

وی افزود: مشروطه مشروعه ای که مورد نظر مرحوم شیخ فضل الله نوری بود؛ یعنی مشروطه ای که حتما مبتنی بر مبانی اسلامی و در چارچوب ارزش های اسلام باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که شما مطالعه کدام کتاب مرحوم ابوالحسنی را به جوان ها سفارش می کنید، اظهار داشت: کتابی که مرحوم ابوالحسنی درباره حکیم ابوالقاسم فردوسی نوشتند و کتاب هایی که در رابطه با مشروطه و مرحوم شیخ فضل الله نوری است و همچنین کتاب های متعددی که در آن به نوعی سیاست انگلیس را در تاریخ معاصر ایران نقد کردند خوب و بسیار مفید است.

ولایتی در پایان تصریح کرد: مرحوم منذر یک محقق پر تألیف بود و از عمر نه چندان طولانی خود استفاده خوبی کرد و کتابهای متعدد و محققانه ای داشت که به نظرم اگر جوان های ما بتوانند همه کتابهای ایشان را مطالعه کنند حتما سود زیادی خواهند برد.



