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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۱

تمرکز منذر بر مشروطه مشروعه بود/آثار ابوالحسنی متعدد و محققانه است

تمرکز منذر بر مشروطه مشروعه بود/آثار ابوالحسنی متعدد و محققانه است

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با بیان اینکه مرحوم ابوالحسنی محقق پر تألیفی بود و کتابهای متعدد و محققانه ای داشت، گقت: به نظرم اگر جوان ها بتوانند همه کتابهای ایشان را مطالعه کنند حتما سود زیادی خواهند برد.

دکتر علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مرحوم حجت الاسلام علی ابوالحسنی(منذر) و ابعاد علمی و شخصیتی وی با تأکید بر نقش وی در شفاف سازی تاریخ معاصر ایران بویژه دوران مشروطه گفت: تمرکز کاری مرحوم ابوالحسنی روی مشروطه مشروعه بود.

وی افزود: مشروطه مشروعه ای که مورد نظر مرحوم شیخ فضل الله نوری بود؛ یعنی مشروطه ای که حتما مبتنی بر مبانی اسلامی و در چارچوب ارزش های اسلام باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که شما مطالعه کدام کتاب مرحوم ابوالحسنی را به جوان ها سفارش می کنید، اظهار داشت: کتابی که مرحوم ابوالحسنی درباره حکیم ابوالقاسم فردوسی نوشتند و کتاب هایی که در رابطه با مشروطه و مرحوم شیخ فضل الله نوری است و همچنین کتاب های متعددی که در آن به نوعی سیاست انگلیس را در تاریخ معاصر ایران نقد کردند خوب و بسیار مفید است.

ولایتی در پایان تصریح کرد: مرحوم منذر یک محقق پر تألیف بود و از عمر نه چندان طولانی خود استفاده خوبی کرد و کتابهای متعدد و محققانه ای داشت که به نظرم اگر جوان های ما بتوانند همه کتابهای ایشان را مطالعه کنند حتما سود زیادی خواهند برد.

 

کد مطلب 1550181

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