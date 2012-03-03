گلستانیها در انتخابات رکورد زدند/ تعیین نمایندگان پنج حوزه انتخابیه

علیرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم مذهبی استان با حضور در انتخابات رکورد جدید را ثبت کردند و میزان مشارکت بیش از انتخابات دوره قبلی مجلس بوده است.

وی با تقدیر از مردم استان برای خلق حماسه دیگر عنوان کرد: مردم گوش بفرمان ولایت فقییه و رهبری هستند و فرامین و دستورات رهبری را درست درک کردند.

وی اظهار داشت: مردم به دلیل ویژگی بصیرتی دشمنان را خوب می شناسند و علاوه بر دشمن شناسی باید دشمنی را بشناسند، زیرا در دشمنی تاکیتیک است.

جمشیدی گفت: امتی در برابر دشمن موفق است که تاکتیک های دشمن را بشناسد و مردم ما تاکتیک ها را می شناسند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان افزود: زمانی که دشمن به پایه های نظام حمله می کند، مردم و امت وارد صحنه می شوند و از پایه های نظام دفاع می کنند.

وی درباره نتایج انتخابات گفت: نتایج پنج حوزه انتخابیه استان مشخص شد و نمایندگان این مناطق در دور اول انتخابات تعیین شد.

جمشیدی افزود: در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا هنوز نتایج قطع اعلام نشد و مشغول جمع بندی هستیم.

گلستان شش حوزه انتخابیه و هفت نماینده مجلس دارد.