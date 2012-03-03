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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۵

امید کریمیان نماینده منتخب مریوان و سروآباد شد

امید کریمیان نماینده منتخب مریوان و سروآباد شد

سنندج - خبرگزاری مهر: استاندار کردستان از کسب اکثریت آراء توسط امید کریمیان در حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: امید کریمیان با کسب 27 هزار رای از مجموع آراء ماخوذه به عنوان نماینده منتخب مردم شهرستان های مریوان و سروآباد انتخاب شد.

در این حوزه انتخابیه مختار رشیدی و منصور مرادی رده های دوم و سوم را به دست آوردند.

در حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد میزان مشارکت مردم بیشتر از دور قبلی انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است.

در این حوزه در مجموع صلاحیت شش نفر برای رقابت در انتخابات تائید شد که در نهایت پنج نفر در رقابت باقی ماندند.

اقبال محمدی نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد تائید صلاحیت نشد.

کد مطلب 1550185

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