ابوالحسنی پاسدار حریم شریعت و تشیع بود

حجت الاسلام غلامحسن محرمی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه نمی توان گفت که مرحوم منذر تنها یک مورخ و تاریخدان بوده است، بلکه وی یک عالم بود، گفت: با رحلت مرحوم منذر ثلمه ای در اسلام پدید آمد، جای وی واقعا خالی است، او بی نظیر بود، ایشان خصوصیات و امتیازهای بسیاری داشت که ما به عنوان هم رشته ای او این امتیازات را در وی می دیدیم.

این محقق و کارشناس تاریخ در ادامه گفت: او در عرصه تاریخ یک محقق به تمام معنا بود، یعنی کار و تحقیقی که ارائه می داد بی نظیر بود. مثلا تحقیق سیاهپوشی در سوگ ائمه نور که به صورت کتاب هم منتشر شد کلکسیون روش تحقیق است، کسی که می خواهد روش تحقیق را آموزش ببیند می تواند این کتاب را به صورت نمونه معرفی کند.

وی تصریح کرد: این کتاب مشخص می کند که چگونه می توان از منابع نوشتاری، گزارشی، غیر گزارشی، اشعار و ... استفاده کرد. پاورقی ها را چگونه تهیه و متن و حاشیه را چگونه کار کرد؛ چگونه از احادیث برای تاریخ استفاده و راه درست استفاده از احادیث چیست.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: مرحوم منذر مطلبی را در متن و مطلبی را در حاشیه آورده است؛ آدرس را به حدیث داده ولی در حاشیه و پاورقی حدیث را به طور کلی ذکر کرده است و ... خواننده می تواند بفهمد که چگونه این می تواند منبع و مصدر و آدرس مطلب متنی باشد. ایشان علاوه بر اینها پاسدار حریم شریعت و تشیع بود.

محرمی در پایان فت: کارهای تحقیقی او بطور عمده شخصی بوده و وابسته به سازمان و پژوهشگاه و مؤسسه ای نبودند یعنی موضوعاتی را بر حسب ضرورت و نیاز انتخاب می کرد و پس از تحقیق درباره آن می نوشت.