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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۸

سالک در گفتگو با مهر:

وحدت و انسجام مردم در پای صندوق رای الگوی نمایندگان در مجلس شود

وحدت و انسجام مردم در پای صندوق رای الگوی نمایندگان در مجلس شود

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز انتخابات مجلس را دومین معجزه مردم ایران در سال 90 دانست و گفت: این انسجام و وحدت مردم در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات باید راهنمای عمل نمایندگان راه یافته در مجلس نهم قرار گیرد.

احمد سالک در گفتگو با خبرنگارمهر، حضور مردم در پای صندوق های رای را معجزه دوم مردم در سال 90 دانست و اظهارداشت: مشارکت مردم در انتخابات مجلس نهم پروژه ایجاد یاس دشمنان را به زمین خود آنها انداخت و بار دیگر دشمنان و ایادی شان را از ضربه زدن به نظام مایوس کرد.

وی با بیان اینکه مردم با حضور حماسی خود به ندای رهبرشان لبیک گفتند، افزود: همانطور که مقامات آمریکایی به آن اذعان دارند و بارها گفته اند که رهبر انقلاب با یک سخنرانی یک ساعته خود نتیجه تئوری ها، تحلیل ها و برنامه ها را در هم می پیچد؛ این بار نیزمردم با رهنمودهای رهبری در صحنه حاضر شده و توطئه های دشمنان را نقش بر آب کردند.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه مشارکت عظیم مردم در صحنه، راه انقلاب را برای نسل های سوم و چهارم هموار کرد، ادامه داد: این حضور برای جوانان انقلابی منطقه که به تاسی از انقلاب اسلامی ایران انقلاب کردند نیز پیام هایی داشت و مایه قوت بیداری اسلامی بود.

سالک همچنین با بیان اینکه وحدت و انسجام مردم در انتخابات و راهپیمایی 22 بهمن باید راهنمای عمل گروه های سیاسی و نمایندگان راه یافته در مجلس قرار گیرد، خاطرنشان کرد: رقابت های قبل از انتخابات باید تبدیل به رفاقت ها شده و نمایندگان نیز با وحدت و همدلی راه پیشرفت و آبادانی کشور را در پیش گیرند.

کد مطلب 1550193

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