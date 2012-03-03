حضور میلیونی مردم ایران در انتخابات در اوج تنش میان واشنگتن و تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاهرام مصر از قدیمی ترین رسانه های این کشور عربی امروز در گزارشی بلند بالا به پوشش حضور میلیونی مردم در انتخابات پرداخته است.

در این گزارش که تصاویری متعددی از مشارکت مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و مردم گنجانده شده، آمده است: روز گذشته مردم ایران به طور گسترده به پای صندوقهای در 47 هزار حوزه اخذ رای نهمین دوره پارلمان رفتند.

الاهرام تصریح کرد: مشارکت گسترده مردم ایران در انتخابات در حالی رخ داد که روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی به علت نحوه تعامل با برنامه هسته ای ایران دچار تنش شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: آیت الله خامنه ای پس از انداختن رای خود به صندوق اظهار داشت: استقبال مردم از انتخابات پاسخ روشنی به تهدیدات قدرتهای استعمارگر جهان علیه ایران در پوشش تحریم و مسائل حقوق بشری است.

الاهرام در ادامه بازتاب حضور پرشور مردم ایران در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را به سفر قریب الوقوع "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا و دیدار روز دوشنبه آتی وی با "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا گره زده و می نویسد: در میان اختلافات دو طرف در نحوه تعامل موضوع هسته ای ایران، مقامات اسرائیلی معتقدند نتانیاهو تلاش خواهد کرد بر موضع اوباما در قبال موضوع هسته ای ایران تاثیر بگذارد.

این روزنامه مصری در ادامه به خبر فروش 120 هزار تن گندم آمریکایی به ایران که از سوی وزارت کشاورزی آمریکا اعلام شده نیز اشاره کرده است.