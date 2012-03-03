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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۵

علما در گفتگو با مهر:

حضور گسترده مردم در انتخابات طلیعه پیروزی دوباره ملت ایران بود

حضور گسترده مردم در انتخابات طلیعه پیروزی دوباره ملت ایران بود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: امام جمعه کرمانشاه گفت: حضور پرشور مردم در پای صندوق های رای نشان از فردایی بهتر برای ایران و ایرانی بود.

آیت الله مصطفی علما در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دیروز بار دیگر مردم سرافراز میهن عزیزمان ایران به جهانیان نشان دادند که ایرانی مردم عمل هستند.

امام جمعه کرمانشاه افزود: با توجه به حجمه تبلیغات گسترده رسانه های بیگانه و با توجه به تهدیدات اخیر دولت های استعمارگر و بزرگنمایی این تهدیدات که با نیت کمرنگ کردن انتخابات و سست کردن ملت ایران برای حضور در پای صندوق های رای دیدم که ملت ایران چگونه بار دیگر با آمدن به پای صندوق های رای پاسخی محکم به تمام این تهدیدات دادند.

آیت الله علما گفت: ملت هوشمند ایران خود می داند که باید کجا و در چه مقطعی عملا پاسخگو باشد.

وی افزود: در تمام صحنه های انقلاب از حضور گسترده در راهپیمایها تا حضور گسترده در انتخابات مردم عزیزمان به جهانیان نشان دادند که خواستار حفظ دین و حفظ وطن از تهدیدات هستند و تا پای جان ایستاده در برابر تهدیدات گوناگون و به واقع این مطلب را عملا ثابت کردند.

آیت الله علما در پایان تاکید کرد: بار دیگر از حضور حماسی ملت شریف ایران به خصوص مردم ولایتمدار و مومن استان کرمانشاه برای حضور گسترده و هوشمندانه خود در پای صندوقهای رای که نشان از سرافرازی این ملت بود تقدیر و تشکر می کنم و امیدوارم که نمایندگان منتخب این مردم قدردان این انتخاب باشند.

کد مطلب 1550199

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