رئیس فدراسیون فوتبال باید خون دل بخورد/ حضور در لیگ برتر تجربه خوبی بود!

حسین منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ارزیابی‌اش از انتخابات فدراسیون فوتبال تصریح کرد: به نظرم گزینه‌های خوبی برای انتخابات ثبت نام کرده‌اند و ما در حال حاضر دیدگاه‌ها و برنامه‌های آنها را بررسی می‌کنیم. فدراسیون سال پرکاری را پیش رو دارد و هر کسی که به عنوان رئیس انتخاب می‌شود باید حسابی زحمت بکشد و خون دل بخورد.

وی با بیان اینکه "برای اعضای مجمع شخص مهم نیست و آنها به برنامه کاندیداها رای می‌دهند"، یادآور شد: ریاست فدراسیون فوتبال دست رئیس امانت است و او باید دین خود را ادا کند. ضمن اینکه تمام اعضای مجمع مستقل هستند و رای آنها تحت تاثیر جریان خاصی قرار نمی‌گیرد.

مدیرعامل باشگاه مس سرچشمه درباره آخرین شرایط این تیم هم تاکید کرد: ما در اردوی کیش با بازیکنان صحبت کردیم و گفتیم که برای حفظ وجهه و شخصیت خودشان هم که شده باید در هشت بازی باقی مانده تمام تلاش‌شان را به کار ببرند. بازیکنان حتی اگر برای خودشان هم که شده باید تمام هم و غم خود را برای کسب حداکثر امتیاز به کار ببرند.

منصوری در پاسخ به این سئوال که "آیا با فاصله امتیازی مس سرچشمه نسبت به تیم هفدهم امیدی به ماندن در لیگ برتر دارید یا خیر؟" خاطرنشان کرد: بدترین گناه ناامیدی است. ما برای کل تیم استراتژی پاداش و جریمه را در نظر گرفته‌ایم و حتی تعداد امتیازاتی که باید در هشت بازی باقی مانده کسب کنیم را مشخص کرده‌ایم. هدفگذاری ما این است که تمام بازی‌های داخل خانه را پیروز شویم و در مسابقات خارج از خانه کار را حداقل با مساوی تمام کنیم.

وی در خصوص "برنامه‌های باشگاه در صورت سقوط به دسته یک" گفت: صعود به لیگ برتر مزایای زیادی برای ما داشت و تجربه خوبی بود! ضمن اینکه باعث شد ما برای استانداردسازی باشگاه و استادیوم اقدام کنیم و از مس کرمان هم جدا شویم. تیمداری با کمبود بازیکن و نداشتن میزبانی و حمایت هواداران تجربه خوبی بود که در هیچ دانشگاهی آن را تدریس نمی‌کنند.