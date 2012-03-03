آیین نامه اجرایی روز گرگان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین صبح شنبه در حاشیه جلسه شورای شهر گفت: با عنایت به نامگذاری بیستم شهریورماه به ‏عنوان روز گرگان در 254 جلسه مورخ 16 مردادماه 1389 به پیشنهاد کمیته فنی نامگذاری و تصویب شورای اسلامی شهر گرگان و برگزاری اولین بزرگداشت این روز در همان سال و استقبال شهروندان از این مراسم دبیرخانه دائمی روز گرگان در راستای تحقق اهداف شروع به کار کرد.

وی شناساندن بیشتر گرگان به عنوان یک شهر و منطقه تاریخی در سطح ملی و بین المللی، تقویت هویت محلی برای نسل جدید و تحکیم پیوند با پیشینه تاریخی گرگان، همگرایی بهتر گرگان دوستان و جلب توجه برای مشارکت بیشتر در حفظ و توسعه ارزش‏های معنوی و میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی گرگان را از اهداف دبیرخانه دایمی روز گرگان عنوان کرد.

وی افزود: تقویت ارتباطات میان خانواده‏ها و گروه‏های اجتماعی بومی و ایجاد فضای همدلی و نشاط، همسو نمودن فعالیت‏ها و برنامه های مشابه در ادارات و سازمان های شهرستانی با شهرداری و شورای اسلامی شهر از قبیل فعالیت های مرکز گرگان شناسی، مراسم ویژه میراث فرهنگی، جشنواره شهروند ماندگار و آموزش های شهروندی نیز از جمله اهداف این دبیرخانه است.

سخنگوی شورای شهر گرگان با اشاره به تصویب آئین نامه اجرایی دبیرخانه دایمی گرگان در صحن علنی شورای شهر گفت: بر اساس ماده یک این آئین نامه اعضا دبیرخانه با توجه به اهداف، مرکب از سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر گرگان، مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، رئیس روابط عمومی شهرداری، نماینده تام الاختیار فرمانداری شهرستان گرگان، نماینده تام الاختیار سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان، نماینده تام الاختیار سازمان صدا و سیمای مرکز گلستان، چهار نفر صاحب نظر در حوزه های فرهنگ دینی، جهاد و ایثار، تاریخ، بافت قدیم و معماری، فرهنگ بومی و محلی (آداب، سنن و گویش)، بازی های محلی و غیره به انتخاب شهردار و تائید شورای اسلامی شهر است.



گرزین افزود: شورای راهبردی روز گرگان زیر مجموعه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان بوده که می تواند در صورت ضرورت از کارشناسان مطلع و صاحب نظر حقیقی و حقوقی برای حضور در جلسه بدون حق رای دعوت بعمل می آورد.

به گفته وی بر اساس ماده 5 آئین نامه روز گرگان دبیر خانه می تواند در صورت ضرورت برای انجام امور در حوزه های تخصصی،کمیته های کاری را در زیر مجموعه خود تشکیل دهد.

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان با بیان این مطلب که بر اساس آئین نامه در خواست ها و پیشنهادهای شهروندان گرگان و کلیه پیشنهاد ها و نظرات اشخاص حقیقی و حقوقی در دبیرخانه ثبت و در دستور کار قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: این آیین نامه در 8 ماده و 3 تبصره در تهیه، تنظیم و در صحن علنی شورای اسلامی شهر مصوب شده است که پس از طی مراحل اداری و تایید فرمانداری قابلیت اجرایی پیدا می کند.