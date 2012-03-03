محسن بیگلری نماینده سقز و بانه شد/ قادرمرزی اکثریت رای قروه را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام نتایج شمارش آراء در استان کردستان محسن بیگلری با کسب بیش از 41 هزار رای به عنوان نماینده منتخب شهرستان های سقز و بانه انتخاب شد.

در این حوزه انتخابیه بعد از بیگلری، فخرالدین حیدری و سلیم زهرابی رتبه های دوم و سوم را کسب کرد.

در حوزه انتخابیه قروه و دهگلان نیز حامد قادرمرزی با کسب بیش از 28 هزار رای از مجموع آراء ماخوذه به عنوان نماینده منتخب این حوزه انتخاب شد.

استاندار کردستان دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تقدیر از حضور مردم در استان یادآور شد: حضور مردم در صحنه مایه افتخار و اقتدار نظام اسلامی است.

شهبازی گفت: شمارش آراء در شماری از شعبه های اخذ رای در حوزه انتخابیه سنندج، کامیاران و دیواندره همچنان ادامه دارد.

مشارکت مردم کردستان در انتخابات روز جمعه به بیش از دو برابر دوره قبل رسیده است.