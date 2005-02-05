دبير انجمن روزنامه نگاران زن : مهمترين مشكل رسانه هاي كشور "بد اخلاقي حرفه اي" است

* خبرگزاري "مهر" - گروه دين و انديشه : به نظر شما يك رسانه اخلاقي چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟

- به نظر مي رسد برخي از اين ويژگي ها مي تواند اين موارد باشد : دادن اولويت به مصالح ملي و منافع عمومي جامعه، تعهد به اصول كار رسانه اي در راستاي ارتقاء بينش افكار و اطلاع رساني عمومي ، داشتن صداقت كاري، نداشتن ديد تجاري نسبت به فعاليت رسانه اي، پايبندي به استقلال و شرافت حرفه اي ، پرهيز از دامن زدن به اختلافات و تنش هاي سياسي - اجتماعي ، دامن نزدن به شكاف هاي موجود در جامعه اعم از شكاف هاي طبقاتي، جنسيتي، نژادي ، مذهبي ، نسلي و ... زمينه سازي جهت تثبيت و تقويت امنيت رواني شهروندان (خوانندگان، بنيندگان و شنوندگان رسانه اي جمعي) ، عدم رود به حريم خصوصي اشخاص، دقت در تنظيم اخبار، گزارش ها تحليل ها و داشتن شجاعت و جسارت لازم براي تصحيح اخبار و گزارش هاي نادرست و غير دقيق.

* آيا به نظر شما اخلاق حرفه اي و رسانه اي و ويژگي هاي يك رسانه اخلاقي مقوله اي جهانشمول است يا بنا بر فرهنگ ها و ارزشهاي مختلف مي توان اخلاق حرفه اي بومي تعريف كرد؟

- به نظرم برخي معيارها عام و جهاني است و مرز جغرافيايي نمي شناسند. ضمن آن كه بعضي اصول و معيارها نيز به تناسب ارزشهاي مورد احترام هر جامعه به شكل بومي خواهد بود. ضرورت اين امر به خصوص در رابطه با كشوري كه داعيه ارزشهاي ديني دارد، انتظار بيشتري را بر مي انگيزد .



* مهمترين مشكل و معضل رسانه هاي كشور را از منظر اخلاق حرفه اي چه مي دانيد؟

- مهمترين مشكل را "بداخلاقي حرفه اي" مي دانم. متاسفانه به دليل سياسي شدن افراطي فضاي سياسي - رسانه اي كشور، اخلاق در مسلخ سياست قرباني شده است. وقتي تعريف اخلاق حرفه اي رسانه اي را مبنا قرار مي دهيم، غير از مواردي انگشت شمار، متاسفانه كمتر رسانه اي كارنامه قابل قبولي از خود ارايه مي دهد. عدم پايبندي به بديهيات اصول اخلاقي و حرفه اي در اكثر رسانه هاي كشور مهمترين مشكل آنهاست.

* ميزان پايبندي رسانه اي كشور را به اخلاق حرفه اي و رسانه اي چگونه ارزيابي مي كنيد؟

- به غير از معدودي اكثر رسانه هاي كشور اعم از ديداري و شنيداري و نوشتاري تعهد چنداني به اخلاق حرفه اي ندارند و سياست جذب مشتري (مخاطب) به هر بهايي، آنها را وادار به اقدام در چارچوب هاي غير قابل قبول مي كند.

* آيا پيش نويس ميثاق اخلاقي و حرفه اي كه اخيرا توسط دكتر معتمدنژاد منتشر شده است مي تواند مشكلات موجود در رسانه هاي كشور را حل كند؟