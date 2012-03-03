سقف کمکهای بلاعوض برای حوادث غیر مترقبه افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب 1380- تصویب کرد؛سقف کمک بلاعوض برای هر واحد مسکونی احداث شهری 20 میلیون ریال، واحد مسکونی احداث روستایی 20 میلیون ریال، تعمیری شهری 10 میلیون ریال، تعمیری روستایی 10 میلیون ریال، واحد تجاری احداثی شهری و روستایی 5 میلیون ریال، واحد تجاری تعمیری شهری و روستایی 3 میلیون ریال، تعیین شود.

همچنین تامین لوازم خانگی برای هر خانوار آسیب دیده 5 میلیون ریال، کشاورز و دامدار خسارت دیده 5 میلیون ریال، برای هر خانواده ای که یک، دو یا بیش از دو نفر از بستگان خود را از دست داده اند، به ترتیب 7، 10 و 15 میلیون ریال در نظر گرفته شود.



بر اساس این مصوبه، برای جبران خسارت موتور لنج شناورهای صیادی متناسب با میزان خسارت 15 میلیون ریال، خودرو سنگین و ماشین آلات کشاورزی آسیب دیده متناسب با میزان خسارت 10 میلیون ریال، خودرو سبک آسیب دیده متناسب با میزان خسارت 6 میلیون ریال و سایر وسائط نقلیه آسیب دیده متناسب با میزان خسارت 1 میلیون ریال تعیین شد.



این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.