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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۳

رقابت بر سر دومین کرسی مجلس در نیشابور به نفع مروی پایان یافت

رقابت بر سر دومین کرسی مجلس در نیشابور به نفع مروی پایان یافت

نیشابور - خبرگزاری مهر: بعد از حجت الاسلام سبحانی نیا به عنوان اولین کاندیداهای راه یافته، با شمارش آرا رقابتی که بین مروی و مظفری در این حوزه انتخابیه بر سر تصاحب دومین کرسی مجلس ادامه داشت به نفع علی مروی پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم نیشابور و فیروزه با حضور در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حسن سبحانی‌نیا و  مروی را به‌ عنوان نمایندگان این دوره خود انتخاب کردند.

هواداران این دو کاندیدا پس از دریافت و جمع‌بندی آخرین آمار اعلامی صندوق‌ها، اعلام پیروزی کردند و با حضور در مسجد جامع و اقامه نماز صبح، موفقیت در این رقابت‌های سیاسی را به یکدیگر تبریک گفتند.

در همین حال آمارها حکایت از قرار گرفتن غلام‌حسین مظفری و حجت‌الاسلام علی حسینی در جایگاه‌های سوم و چهارم دارد.

اضافه می‌شود، سبحانی‌نیا در حال حاضر نماینده نیشابور و فیروزه در خانه ملت و عضو هیئت‌رئیسه مجلس با سابقه پنج دوره نمایندگی مجلس است.

مروی نیز دارای دو دوره سابقه نمایندگی نیشابور در خانه ملت است؛ آخرین سمت او معاونت پارلمانی وزیر نفت است.

کد مطلب 1550211

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