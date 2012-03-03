رقابت بر سر دومین کرسی مجلس در نیشابور به نفع مروی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مردم نیشابور و فیروزه با حضور در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حسن سبحانینیا و مروی را به عنوان نمایندگان این دوره خود انتخاب کردند.
هواداران این دو کاندیدا پس از دریافت و جمعبندی آخرین آمار اعلامی صندوقها، اعلام پیروزی کردند و با حضور در مسجد جامع و اقامه نماز صبح، موفقیت در این رقابتهای سیاسی را به یکدیگر تبریک گفتند.
در همین حال آمارها حکایت از قرار گرفتن غلامحسین مظفری و حجتالاسلام علی حسینی در جایگاههای سوم و چهارم دارد.
اضافه میشود، سبحانینیا در حال حاضر نماینده نیشابور و فیروزه در خانه ملت و عضو هیئترئیسه مجلس با سابقه پنج دوره نمایندگی مجلس است.
مروی نیز دارای دو دوره سابقه نمایندگی نیشابور در خانه ملت است؛ آخرین سمت او معاونت پارلمانی وزیر نفت است.
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