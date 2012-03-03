عاملان سرقت های اینترنتی شبکه بانکی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ محمد حسن شکریان به دستگیری اعضای باندی که از طریق اینترنت اقدام به سرقت وجوه نقد کرده و وجوه برداشتی را به حساب های خود انتقال می دادند اشاره کرد و به تشریح جزییات موضوع پرداخت.

به گفته وی دی ماه سال جاری پرونده ای تحت عنوان برداشت غیر مجاز اینترنتی از حساب مشتریان از سوی دادسرای ویژه جرایم رایانه ای تهران به پلیس فتا ارجاع شد و به سرعت در دستور کار کارشناسان اداره مبارزه با جرایم اینترنتی قرار گرفت.

سرهنگ شکریان ادامه داد:محتویات پرونده حکایت از آن داشت که فرد یا افرادی ناشناس اقدام به برداشت مبالغی کرده و به حسابهای خود انتقال داده اند.

این مقام مسئول در پلیس پایتخت اضافه کرد:به دنبال این موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار کارشناسان ویژه اداره مبارزه با جرایم سایبری قرار گرفت و ماموران تحقیقات گسترده خود به منظور شناسایی متهم و یا متهمان را آغاز کردند.

رییس پلیس فتاپایتخت با اشاره به انجام تحقیقات میدانی و بررسی های فنی از سرورهای بانک تصریح کرد:در بررسی های کارشناسانه و فنی مشخص شد از حساب تعدادی از مشتریان بیش از پانزده میلیارد ریال وجه به سرقت رفته و وجوه سرقتی به حساب های شخصی انتقال داده شده است.

سرهنگ شکریان اظهار داشت:در ادامه تحقیقات،ماموران دریافتند اعضای باند پس از سرقت وجوه مشتریان اقدام به خرید دلار از صرافیها کرده اند.

شکریان با اشاره به اهمیت ویژه پرونده و تعدد شکات، بررسیهای فنی و پیچیده با استفاده از کارشناسان خبره پلیس،از بانکهای اطلاعاتی ادامه یافت تا اینکه محل اختفای متهمان در شهر اصفهان شناسایی و شمارش معکوس برای دستگیری اعضای باند آغاز شد.

شکریان گفت:پس از شناسایی اعضای باند با مقام قضایی هماهنگی به عمل آمد و در نهایت متهمان طی یک عملیات غافلگیرانه پلیسی دستگیر شدند.

رییس پلیس فتای تهران در پایان با اشاره به اینکه در بازجویی ها از متهمان همگی به جرم خود اعتراف کرده اند،متهمان با صدور قرار مناسب مجموعا به ارزش بیست میلیارد ریال روانه زندان شدند و پرونده نیز تحویل دادسرا شد.