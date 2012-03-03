17نامزد دیگر به بهارستان راه یافتند/ علی لاریجانی نفر اول قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 34 خود که از سوی حسنعلی نوری جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور در اختیار خبرنگاران قرار گرفت ورود 14 نماینده دیگر را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد و بر اساس آمار تا کنون تکلیف 21 حوزه انتخابیه قطعی شده است.

بر اساس این گزارش در حوزه انتخابیه میانه محمد علی مددی با کسب 44 هزار و 855 رای و سید بهلول حسینی با 25 هزار و 848 رای از مجموع 88 هزار رای صحیح ماخوذه، از حوزه انتخابیه اسدآباد بهروز نعمتی با کسب 26 هزار و 129 رای از مجموع 53 هزار و 970 آرای صحیح ماخوذه، در حوزه انتخابه مهاباد عثمان احمدی با 48 هزار و 128 رای از مجموع 86 هزار و 965 آرای صحیح ماخوذه، از حوزه انتخابیه قائنات جواد هروی با کسب 31 هزار و 717 رای از 83 هزار و 770 رای صحیح ماخوذه، در حوزه انتخابیه مبارکه علی ایرانپور با کسب 17 هزار و 843 رای از مجموع 64 هزار و 246 رای صحیح ماخوذه، از حوزه انتخابیه شهرکرد سید سعید زمانیان دهکردی با کسب رای 62 هزار و 765 رای از مجموع 153 هزار و 514 رای ماخوذه، از حوزه انتخابیه قم علی اردشیر لاریجانی با کسب 270 هزار و 382 رای، رضا آشتیانی عراقی با کسب رای 164 هزار و 219 رای و احمد امیرآبادی فراهانی با کسب 147 هزار و 765 رای از 414 هزار و 865 رای صحیح ماخوذه، از حوزه انتخابیه بوکان محمد قسیم عثمانی با 68 هزار و 191 رای از مجموع 97 هزار و 791 رای صحیح ماخوذه، حوزه کلیبر و خداآفرین ارسلان فتحی پور با 29 هزار و 879 رای از 63 هزار و 41 رای صحیح ماخوذه، از حوزه انتخابیه گرمی میرقسمت موسوی اصل با 18 هزار و 4 رای از مجموع 49 هزار و 83 رای ماخوذه، از حوزه انتخابیه صومعه سرا حمیدرضا خصوصی ثانی با 39 هزار و 135 رای از 86 هزار و 396 آرای صحیح ماخوذه، از حوزه انتخابیه تفت و میبد سید جلال یحیی زاده با 25 هزار و 382 رای از مجموع 58 هزار و 102 رای صحیح ماخوذه، از حوزه انتخابیه رودبار عطاءالله حکیمی با 27 هزار و 728 رای از مجموع 64 هزار و 17 رای صحیح ماخوذه و از حوزه انتخابیه فردوس و طبس محمد علی عبدالله زاده با 43 هزار و 198 رای از مجموع 90 هزار و 808 رای صحیح ماخوذه موفق به کسب یک چهارم آرای حوزه انتخابیه خود شدند و ورودشان به مجلس نهم قطعی شد.